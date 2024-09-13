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Военная операция на Украине ,  
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Гладков предупредил о дипфейках со своим лицом

Гладков предупредил о дипфейках с сотрудниками белгородской администрации
Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков предупредил о фальшивых видео, где от лица губернатора и сотрудников администрации Белгорода распространяются ложные данные. Ролики «пытаются дискредитировать действия армии»

Гладков предупредил о дипфейках со своим лицом
Video

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале предупредил о распространении в интернете дипфейков (реалистичной подмены фото-, аудио- и видеоматериалов, созданной с помощью искусственного интеллекта) с участием «ответственных лиц» региона, в том числе с ним самим.

«Видел такие видео, подделанные и под мои слова: с наложенными, фальшивыми обращениями к жителям, с лживой и противоречивой информацией, якобы от моего имени и от имени других должностных лиц области», — сообщил он.

В качестве примера Гладков привел ролик с изображением замглавы администрации Белгорода Инны Тяпугиной, который увидел накануне. Видео «пытается дискредитировать действия администрации города, действия российской армии», заявил губернатор.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

12 сентября телеграм-канал «Война с фейками. Белгород» сообщил, что злоумышленники с помощью нейросетей создали материал, где от лица Тяпугиной рассказывается об акции «Солдат ребенка не обидит», которая «учит школьников правилам общения с военными».

В мае мэрия Белгорода предупредила о появлении в Сети фейкового обращения от лица Гладкова, в котором говорилось об эвакуации жителей из-за обрушения дома на улице Щорса. Многоквартирный жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», сообщало Минобороны. Обрушился подъезд с первого по девятый этаж, погибли 17 человек.

В том же месяце депутат от ЛДПР Ярослав Нилов сообщил о намерении внести в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за дипфейки с использованием голоса или изображения человека. Годом ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала аналогичный проект, посчитав, что создание подобных материалов без цели их распространения «не обладает достаточной степенью общественной опасности».

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Вячеслав Гладков Белгород дипфейк Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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