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Политика ,  
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Bloomberg сообщил о росте тревоги США из-за связей России, КНР и Ирана

Вашингтон и его союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой Россия, Китай, Иран и КНДР углубляют взаимодействие на фоне ослабевающего американского доминирования
Плакат с изображением иранских баллистических ракет
Плакат с изображением иранских баллистических ракет (Фото: saeediex / Shutterstock)

США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой Россия, Китай, Иран и КНДР углубляют взаимодействие, чтобы бросить вызов американскому доминированию, несмотря на угрозу одних из самых масштабных санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

«Влияние США ослабевает, и оно ослабевает быстро», — отметил экс-постпред Кении при ООН и директор Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани.

Агентство привело ряд примеров. Так, коалиция во главе с США до конца не смогла решить проблему с йеменскими повстанцами-хуситами, которые атакуют суда в Красном море. Вашингтон и его союзники также были вытеснены с баз в Африке, где Китай и Россия усиливают свое влияние. Кроме того, Соединенные Штаты оказались не способны уговорить Израиль заключить соглашение с ХАМАС о прекращении огня.

«Есть растущие державы, которые хотят больше утвердиться в многостороннем пространстве — от Китая до других, и Глобальный Юг все чаще имеет право голоса», — добавил Кимани.

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В Нью-Йорке на Генассамблее ООН соберутся в том числе страны, входящие в БРИКС. Все больше стран, отмечает Bloomberg, подают заявки на вступление в эту организацию, которая «открыто призывает к созданию альтернативного центра глобального влияния, включая конкурентов американскому доллару».

В январе The Washington Post со ссылкой на полученные европейской разведкой внутренние документы Совбеза России писала, что в Москве проходили совещания, на которых обсуждались способы «подрыва роли доллара как мировой резервной валюты». В одном из документов конечной целью назывался «демонтаж глобальной финансовой системы после Второй мировой войны и власти, которую она дает Вашингтону». В Кремле это отрицали, заявив, что Россия строит новую систему экономических связей, поскольку старая оказалась ложной.

Владимир Путин в сентябре заявлял, что Вашингтон любой ценой пытается сохранить доминирование в мире и нанести Москве стратегическое поражение, используя Украину.

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