WP сообщила о совещаниях в России по подрыву роли доллара
В 2022 и 2023 годах в Москве проходили совещания, где обсуждались способы «подрыва роли доллара как мировой резервной валюты», сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные европейской разведкой внутренние документы Совбеза России.
В одном из документов говорится, что конечная цель состояла в «демонтаже глобальной финансовой системы после Второй мировой войны и власти, которую она дает Вашингтону». «Одной из важнейших задач является создание нового мирового порядка», — сказано в материале, датированном 3 апреля 2023 года.
В другом документе, написанном близким соратником главы Совбеза Николая Патрушева и распространенном в Кремле этим летом, говорится о расширении сотрудничества между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта, кибернетических систем и «интернета вещей», пишет WP. В рамках этого документ предусматривал, что Пекин и Москва создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту, основанную на альтернативных платежных системах, таких как блокчейн, чтобы «обойти западное доминирование» в глобальных финансовых транзакциях.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии газете отрицает работу России над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе. Он назвал действия Москвы направленными на создание альтернатив. По его словам, действия Запада подрывают доверие и без вмешательства со стороны России.
«[Кремль] внимательно следит [за ситуацией] и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной», — сказал он.
Как считает высокопоставленный европейский чиновник, в то время как Запад все еще надеется на возвращение к прежнему порядку, «русские поняли, что это невозможно, и они пытаются построить новый мир».
В июне прошлого года Bloomberg писал, что США, введя санкции и заморозив золотовалютные резервы России, подтолкнули другие страны к уменьшению зависимости от доллара. Ряд стран заключили соглашения о расчетах в нацвалютах, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и вовсе раскритиковал «господство доллара», отмечало агентство. В апреле он посетил штаб-квартиру банка БРИКС в Шанхае и призвал крупнейшие развивающиеся экономики мира найти альтернативу американской валюте во внешней торговле.
В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на американский доллар и пользовалась бы им при такой возможности. «Они (западные страны. — РБК) сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера. Они сами себе наносят ущерб, можно сказать еще, в ногу стреляют», — сказал он.
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