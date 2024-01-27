WP сообщила о совещаниях в России по подрыву роли доллара

WP со ссылкой на внутренние документы Совбеза России пишет, что Москва обсуждала способы «подрыва роли доллара». Песков отрицает это, заявляя, что Россия строит новую систему экономических связей, так как старая оказалась ложной

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2022 и 2023 годах в Москве проходили совещания, где обсуждались способы «подрыва роли доллара как мировой резервной валюты», сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные европейской разведкой внутренние документы Совбеза России.

В одном из документов говорится, что конечная цель состояла в «демонтаже глобальной финансовой системы после Второй мировой войны и власти, которую она дает Вашингтону». «Одной из важнейших задач является создание нового мирового порядка», — сказано в материале, датированном 3 апреля 2023 года.

В другом документе, написанном близким соратником главы Совбеза Николая Патрушева и распространенном в Кремле этим летом, говорится о расширении сотрудничества между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта, кибернетических систем и «интернета вещей», пишет WP. В рамках этого документ предусматривал, что Пекин и Москва создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту, основанную на альтернативных платежных системах, таких как блокчейн, чтобы «обойти западное доминирование» в глобальных финансовых транзакциях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии газете отрицает работу России над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе. Он назвал действия Москвы направленными на создание альтернатив. По его словам, действия Запада подрывают доверие и без вмешательства со стороны России.

«[Кремль] внимательно следит [за ситуацией] и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной», — сказал он.

Как считает высокопоставленный европейский чиновник, в то время как Запад все еще надеется на возвращение к прежнему порядку, «русские поняли, что это невозможно, и они пытаются построить новый мир».

В июне прошлого года Bloomberg писал, что США, введя санкции и заморозив золотовалютные резервы России, подтолкнули другие страны к уменьшению зависимости от доллара. Ряд стран заключили соглашения о расчетах в нацвалютах, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и вовсе раскритиковал «господство доллара», отмечало агентство. В апреле он посетил штаб-квартиру банка БРИКС в Шанхае и призвал крупнейшие развивающиеся экономики мира найти альтернативу американской валюте во внешней торговле.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на американский доллар и пользовалась бы им при такой возможности. «Они (западные страны. — РБК) сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера. Они сами себе наносят ущерб, можно сказать еще, в ногу стреляют», — сказал он.