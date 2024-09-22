В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов
В Тихорецком районе Краснодарского края завершили работы по разминированию после атаки дронов, жителям разрешили вернуться в свои дома, сообщил глава района Анатолий Перепелин в VK.
«Обращаю внимание тихоречан! Будьте бдительны при обнаружении подозрительных предметов, не берите их в руки! Сообщайте о таких находках по телефону экстренных служб 112», — написал он на своей странице в соцсети.
Чиновник также заявил, что на выезде из Тихорецка убрали блокпосты, движение в сторону станицы Новорождественской и Краснодара восстановлено.
Школы и детские сады с понедельника, 23 сентября, будут работать в обычном режиме, за исключением школы в станице Новорождественской и детсада в поселке Каменном, добавил Перепелин.
Тихорецкий район подвергся атаке дронов в ночь на 21 сентября. Минобороны отчитывалось об уничтожении 18 беспилотников над Краснодарским краем. Как уточнял губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Тихорецком районе подавили два БПЛА. Из-за падения обломков возник пожар, который перекинулся на «взрывоопасные предметы», начались взрывы.
Кондратьев объявил о временной эвакуации жителей, из Тихорецка выехали 1,2 тыс. человек. Въезд в район по автодороге со стороны Выселковского района был перекрыт.
В Тихорецком районе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.
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