Кондратьев: из Тихорецкого после атаки дронов эвакуированы 1,2 тыс. человек

Из Тихорецкого после атаки дронов эвакуировали больше тысячи человек

Из города Тихорецкий в Краснодарском крае после атаки дронов эвакуировали 1,2 тыс. человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыт.

Тихорецк расположен примерно в 114 км к северо-востоку от Краснодара. Утром Кондратьев сообщил, что Тихорецкий район подвергся ВСУ, два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ. Однако из-за падения обломков одного из них возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы».

Материал дополняется.