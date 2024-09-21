Из Тихорецкого после атаки дронов эвакуировали больше тысячи человек
Из города Тихорецкий в Краснодарском крае после атаки дронов эвакуировали 1,2 тыс. человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыт.
Тихорецк расположен примерно в 114 км к северо-востоку от Краснодара. Утром Кондратьев сообщил, что Тихорецкий район подвергся ВСУ, два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ. Однако из-за падения обломков одного из них возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы».
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