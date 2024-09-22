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Военная операция на Украине ,  
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В части Тихорецкого района после атаки дронов запретили полевые работы

В части Тихорецкого района после атаки дронов временно запретили полевые работы
Сюжет
Военная операция на Украине
Тихорецкий район Кубани подвергся атаке беспилотников ночью накануне. Из-за падения их обломков возник пожар, который перекинулся на «взрывоопасные предметы», рассказывал губернатор. В зоне ЧС временно запретили полевые работы
Анатолий Перепелин
Анатолий Перепелин (Фото: a_perepelin / Telegram)

В Тихорецком районе Кубани, который накануне подвергся атаке дронов, запретили проведение полевых работ в зоне 10 км от места ЧП. Решение принял оперштаб муниципалитета, сообщил в своем телеграм-канале глава района Анатолий Перепелин.

По его словам, территорию в зоне ЧП обследуют на предмет наличия взрывоопасных предметов. Пока работы не завершат, для сельхозпроизводителей будет действовать запрет на проведение полевых работ. О снятии ограничений сообщат отдельно.

Тихорецкий район расположен на северо-востоке Краснодарского края. По состоянию на 2023 год там проживали почти 110 тыс. человек. Административный центр — город Тихорецк. Он находится примерно в 114 км к северо-востоку от Краснодара.

В Тихорецке начали сбор проб воздуха после пожара от обломков БПЛА
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Фото:Игорь Акимов / Shutterstock

Тихорецкий район атаковали в ночь на 21 сентября. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 18 дронов над Краснодарским краем. Как уточнял губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Тихорецком районе подавили два БПЛА. Из-за падения их обломков возник пожар, который перекинулся на «взрывоопасные предметы», начались взрывы. Он не назвал место происшествия, но объявил о временной эвакуации жителей ближайшего поселка.

Вечером в тот же день в районе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Из самого района, как отчитывался Кондратьев, эвакуировали 1,2 тыс. человек. В настоящее время там продолжают работать экстренные и специальные службы. В результате атаке, по заявлению властей, никто не пострадал.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Кубань Краснодарский край взрывы Военная операция на Украине сельское хозяйство
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