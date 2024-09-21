В одном из районов Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки дронов

В Тихорецком районе Кубани ввели режим ЧС. Ночью регион атаковали дроны, падение их обломков привело к возгоранию «взрывоопасных предметов». По словам губернатора, угрозы для населения нет

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В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что сейчас населению ничего не угрожает, режим ЧС введен «для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием».

«По моему поручению для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы — в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском — 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам. В гостиницах также предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание», — рассказал губернатор.

Ранее Кондратьев рассказал, что из Тихорецка эвакуировали 1,2 тыс. человек, в вывозе людей задействовали 17 автобусов. Въезд в Тихорецк и выезд открыты через федеральную автодорогу Ростов — Махачкала. В остальных направлениях движение ограничено.

По поручению Кондратьева один из пунктов временного размещения в Тихорецке посетили глава регионального МЧС Сергей Штриков и главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев. Они разъяснили эвакуированным жителям «дальнейшие действия», рассказал глава муниципалитета Анатолий Перепелин.

«На месте ЧП продолжают работать оперативные и специальные службы, правоохранительные органы, МЧС России, опергруппа министерства ГО и ЧС края», — сказал он.

Тихорецкий район расположен на северо-востоке Краснодарского края. По состоянию на 2023 год там проживали почти 110 тыс. человек. Административный центр — город Тихорецк. Он находится примерно в 114 км к северо-востоку от Краснодара.