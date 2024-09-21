В одном из районов Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки дронов
В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что сейчас населению ничего не угрожает, режим ЧС введен «для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием».
«По моему поручению для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы — в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском — 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам. В гостиницах также предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание», — рассказал губернатор.
Ранее Кондратьев рассказал, что из Тихорецка эвакуировали 1,2 тыс. человек, в вывозе людей задействовали 17 автобусов. Въезд в Тихорецк и выезд открыты через федеральную автодорогу Ростов — Махачкала. В остальных направлениях движение ограничено.
По поручению Кондратьева один из пунктов временного размещения в Тихорецке посетили глава регионального МЧС Сергей Штриков и главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев. Они разъяснили эвакуированным жителям «дальнейшие действия», рассказал глава муниципалитета Анатолий Перепелин.
«На месте ЧП продолжают работать оперативные и специальные службы, правоохранительные органы, МЧС России, опергруппа министерства ГО и ЧС края», — сказал он.
Тихорецкий район расположен на северо-востоке Краснодарского края. По состоянию на 2023 год там проживали почти 110 тыс. человек. Административный центр — город Тихорецк. Он находится примерно в 114 км к северо-востоку от Краснодара.
отчитывалось об уничтожении 18 дронов над Краснодарским краем. Как уточнял Кондратьев, в Тихорецком районе подавили два БПЛА. Из-за падения их обломков возник пожар, который перекинулся на «взрывоопасные предметы», начались взрывы. Он не уточнил место происшествия, но объявил о временной эвакуации жителей ближайшего поселка.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов