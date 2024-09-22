Экзитполы показали, что партия Шольца обошла АдГ в Бранденбурге
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца с небольшим отрывом лидирует на выборах в ландтаг (парламент) Бранденбурга, следом идет ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Bild со ссылкой на данные экзитполов.
По данным ZDF, СДПГ набирает 32% голосов, у АдГ — 29%. По данным ARD, партия Шольца получает 31%, «Альтернатива для Германии» — 30%.
СДПГ руководит Бранденбургом с 1990 года, с момента воссоединения Германии. В этой земле расположен единственный в Европе завод Тesla.
1 сентября местные выборы прошли в двух восточных землях Германии — Тюрингии и Саксонии. АдГ победила в Тюрингии, набрав 32,8% голосов. В Саксонии она заняла второе место с 30,6%, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) чуть больше 1%.
За СДПГ в Тюрингии проголосовали лишь 6,1%, в Саксонии — 7,3%. «Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны», — заявил Шольц, комментируя результаты местных выборов.
«Альтернатива для Германии» в итоге в ландтаге Тюрингии заручилась блокирующим меньшинством — у нее 32 из 88 мест в парламенте. В Саксонии после пересмотра распределения мандатов из-за допущенной при подсчете «программной ошибки» ультраправым досталось 40 из 120 мест — на одно меньше, чем надо для блокирующего меньшинства.
Несмотря на то что отделение АдГ в Тюрингии (как и в Саксонии) классифицируется Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистское, именно за правыми радикалами будет последнее слово при ключевых голосованиях в местном парламенте. АдГ сможет повлиять на назначение премьер-министра Тюрингии, президента ландтага и судей местного Конституционного суда.
Согласно устоявшейся традиции, АдГ, как самая сильная фракция в местном парламенте, сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра федеральной земли. Ее простым большинством должен одобрить ландтаг. А лидер отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёкке является одной из самых спорных фигур в партии. В июле его уже второй раз приговорили к штрафу за использование нацистского лозунга: в декабре 2023-го на мероприятии АдГ в городе Гера Хёкке использовал запрещенный в ФРГ призыв «Всё для Германии», который во времена нацизма использовали члены штурмовых отрядов СА.
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