Экзитполы показали, что партия Шольца обошла АдГ в Бранденбурге

По данным ZDF, СДПГ набирает 32% голосов, у АдГ — 29%. По данным ARD, партия Шольца получает 31%, «Альтернатива для Германии» — 30%. СДПГ правит Бранденбургом с 1990 года

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца с небольшим отрывом лидирует на выборах в ландтаг (парламент) Бранденбурга, следом идет ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Bild со ссылкой на данные экзитполов.

По данным ZDF, СДПГ набирает 32% голосов, у АдГ — 29%. По данным ARD, партия Шольца получает 31%, «Альтернатива для Германии» — 30%.

СДПГ руководит Бранденбургом с 1990 года, с момента воссоединения Германии. В этой земле расположен единственный в Европе завод Тesla.

1 сентября местные выборы прошли в двух восточных землях Германии — Тюрингии и Саксонии. АдГ победила в Тюрингии, набрав 32,8% голосов. В Саксонии она заняла второе место с 30,6%, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) чуть больше 1%.

За СДПГ в Тюрингии проголосовали лишь 6,1%, в Саксонии — 7,3%. «Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны», — заявил Шольц, комментируя результаты местных выборов.

«Альтернатива для Германии» в итоге в ландтаге Тюрингии заручилась блокирующим меньшинством — у нее 32 из 88 мест в парламенте. В Саксонии после пересмотра распределения мандатов из-за допущенной при подсчете «программной ошибки» ультраправым досталось 40 из 120 мест — на одно меньше, чем надо для блокирующего меньшинства.