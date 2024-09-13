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Политика ,  
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FT узнала об идее в партии Шольца заменить его «как Байдена»

В партии Шольца СДПГ обсуждают возможность заменить его кем-то более популярным на парламентских выборах 2025 года из-за низких рейтингов. В Германии изучают, может ли стать снятие кандидатуры Байдена в США прецедентом для Берлина
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Некоторые представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в частном порядке предлагают исключить канцлера Олафа Шольца из списка кандидатов на парламентских выборах в 2025 году, пишет Financial Times (FT).

Опрос Forschungsgruppe Wahlen показал, что ни у кого из канцлеров с момента объединения Германии в 1990 году не было таких низких рейтингов, как у Шольца. 77% опрошенных сочли его «слабым лидером», отмечает издание.

«В парламентской фракции [СДПГ] много людей, указывающих на то, как [президент США] Джо Байден уступил место Камале Харрис, и спрашивающих, может ли это стать для нас прецедентом», — сказал FT неназванный депутат из партии Шольца.

«Глядя на то, какие у него [Шольца] результаты в опросах, можно понять почему», — добавил собеседник издания.

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Олаф Шольц

В партии, по данным газеты, обсуждают, что канцлера в списках кандидатов на выборах могли бы заменить кем-то более популярным, например, министром обороны Борисом Писториусом или премьер-министром федеральной земли Саар Анке Рехлингер.

В начале сентября в двух восточных землях Германии прошли выборы в ландтаги (местные парламенты). В Тюрингии праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила, набрав 32,8% голосов. В Саксонии она пришла второй с 30,6%, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) чуть больше 1% (в Тюрингии христианские демократы вторые с 23,6%). За социал-демократов (СДПГ), к которым принадлежит Шольц, в Тюрингии проголосовали только 6,1%, в Саксонии — 7,3%.

Действующий президент США Джо Байден объявил о снятии кандидатуры с грядущих президентских выборов 21 июля. Этому предшествовали неудачные для него дебаты с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. После этого ближайшие сторонники и однопартийцы Байдена перестали верить в его шансы победить на выборах и призвали демократа выйти из гонки. После его решения сделать это кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах стала Камала Харрис.

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Олаф Шольц Германия парламентские выборы
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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