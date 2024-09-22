Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинская армия нанесла удар по трем населенным пунктам в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших.
В селе Николаевка Белгородского района дрон сбросил взрывное устройство, и загорелся припаркованный легковой автомобиль. По словам Гладкова, пожарные быстро потушили возгорание.
В селе Ясные Зори Белгородского района из-за прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома — ее также потушили.
В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона была повреждена кровля многоквартирного дома.
Примерно с 0:55 22 августа в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА.
Ранее в Минобороны сообщили, что вечером 21 сентября противовоздушная оборона сбила украинский дрон над Курской областью.
Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам, в том числе беспилотников, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В частности, накануне, 21 сентября, в шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за атаки дронов. Без света остались села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка. По предварительным данным, при атаке также никто не пострадал.
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