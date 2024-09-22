 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинская армия нанесла удар по трем населенным пунктам в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших.

В селе Николаевка Белгородского района дрон сбросил взрывное устройство, и загорелся припаркованный легковой автомобиль. По словам Гладкова, пожарные быстро потушили возгорание.

В селе Ясные Зори Белгородского района из-за прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома — ее также потушили.

В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона была повреждена кровля многоквартирного дома.

Примерно с 0:55 22 августа в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА.

Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках над Белгородской областью
Политика
Фото:Минобороны России

Ранее в Минобороны сообщили, что вечером 21 сентября противовоздушная оборона сбила украинский дрон над Курской областью.

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам, в том числе беспилотников, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, накануне, 21 сентября, в шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за атаки дронов. Без света остались села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка. По предварительным данным, при атаке также никто не пострадал.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область Курская область Минобороны Вячеслав Гладков дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за БПЛА
Политика
Минобороны показало кадры подготовки бойцов отряда «Барс-Белгород»
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 8 дронов над Белгородской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской областиПолитика, 01:23
Немецкие депутаты спросили кабмин о последствиях атаки на Курскую областьПолитика, 01:03
Глава Минобороны Украины заявил об отчетах перед Западом о планах ВСУПолитика, 00:42
В Париже прошли протесты против нового правительства и МакронаПолитика, 00:22
Иран представил новые баллистические ракеты Jihad и ударные дроны ShahedПолитика, 21 сен, 23:52
На Ставрополье загорелись бензовоз и АЗСОбщество, 21 сен, 23:30
Во Франции объявили состав нового правительстваПолитика, 21 сен, 23:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Концерт Гребенщикова в Ницце отменили из-за состояния его здоровьяПолитика, 21 сен, 22:41
Эксперт объяснил, зачем нужно утилизировать затопленную подлодку К-27Общество, 21 сен, 22:20
Захарова исключила участие России во втором саммите мира ЗеленскогоПолитика, 21 сен, 21:57
Пилота Ferrari оштрафовали за то, что он перебежал трассу после аварииСпорт, 21 сен, 21:49
На севере Израиля ввели ограничения из-за угрозы обстрелов «Хезболлы»Политика, 21 сен, 21:26
Зеленский призвал Константинополь предоставить ПЦУ статус патриархатаПолитика, 21 сен, 21:19
Сафонов дебютирует в чемпионате Франции за ПСЖ в матче с «Реймсом»Спорт, 21 сен, 21:12