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Военная операция на Украине ,  
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ЕС выделил Украине очередной транш на €1,5 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: ЕС выделил Украине транш на €1,5 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
В общей сложности за 2023 год Евросоюз выделил Украине €13,5 млрд из обещанных €18 млрд на поддержку работы больниц, школ и других служб, а также на проведение реформ для вступления в союз, отметила глава ЕК
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Евросоюз выделил Украине новый транш в размере €1,5 млрд, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X (ранее — Twitter).

«Только в этом году мы заплатили €13,5 млрд, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб. Это также помогает Украине на пути в ЕС, поддерживая трансформационные реформы», — написала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что государства ЕС непоколебимо остаются на стороне Украины.

В конце 2022 года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств ЕС утвердили выделение Украине макрофинансовой помощи в 2023 году на €18 млрд в виде льготных кредитов.

Кредиты имеют десятилетний льготный период. Государства — члены ЕС покроют большую часть процентных расходов за счет внешних целевых поступлений. Гарантии на эти заимствования предоставляют или из бюджета ЕС, или государства-члены.

Таким образом, на погашение кредитов у Украины будет 35 лет, начиная с 2033 года.

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Против выделения Украине €18 млрд выступили Польша и Венгрия. Позднее Будапешт согласился отозвать вето в обмен на уступки при выделении субсидий самой Венгрии. Польша также сняла возражения.

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Урсула фон дер Ляйен ЕС Еврокомиссия Украина транш
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