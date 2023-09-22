ЕС выделил Украине очередной транш на €1,5 млрд
Евросоюз выделил Украине новый транш в размере €1,5 млрд, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X (ранее — Twitter).
«Только в этом году мы заплатили €13,5 млрд, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб. Это также помогает Украине на пути в ЕС, поддерживая трансформационные реформы», — написала она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что государства ЕС непоколебимо остаются на стороне Украины.
В конце 2022 года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств ЕС утвердили выделение Украине макрофинансовой помощи в 2023 году на €18 млрд в виде льготных кредитов.
Кредиты имеют десятилетний льготный период. Государства — члены ЕС покроют большую часть процентных расходов за счет внешних целевых поступлений. Гарантии на эти заимствования предоставляют или из бюджета ЕС, или государства-члены.
Таким образом, на погашение кредитов у Украины будет 35 лет, начиная с 2033 года.
Против выделения Украине €18 млрд выступили Польша и Венгрия. Позднее Будапешт согласился отозвать вето в обмен на уступки при выделении субсидий самой Венгрии. Польша также сняла возражения.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире