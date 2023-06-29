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МВФ немедленно выделит Украине новый транш на $890 млн

МВФ немедленно выделит Украине второй транш финансовой помощи на $890 млн
Киев получит средства в рамках механизма расширенного финансирования. МВФ утвердил четырехлетний пакет финансирования для Украины на $15,6 млрд. Эти средства стали частью общего пакета поддержки Киева на $115 млрд

Украина немедленно сможет получить около $890 млн в рамках механизма расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ), сообщается на сайте фонда.

«Сегодня исполнительный совет Международного валютного фонда завершил первый обзор механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины. Итоги первого обзора позволяют властям немедленно получить сумму в размере 663,9 млн SDR (специальные права заимствования МВФ;
33% квоты, или около $890 млн)», — говорится в сообщении.

В конце марта МВФ утвердил четырехлетний пакет финансирования для Украины на $15,6 млрд. Эти средства стали частью общего пакета поддержки Киева на $115 млрд после начала военных действий. Первый транш составил $2,7 млрд.

Четырехлетний кредит является крупнейшим для Киева после начала военных действий в феврале прошлого года и первым, одобренным МВФ для страны, на территории которой ведутся боевые действия.

В том же месяце группа кредиторов Украины — Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США — продлила мораторий на выплату долгов Киевом до 2027 года.

Москва называла кредит МВФ для Киева «вваливанием денег в черную дыру».

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