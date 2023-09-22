Лавров и Гутерриш обсудили реформирование ООН

Глава МИД поговорил с генсеком на полях сессии Генассамблеи ООН. Они коснулись украинской темы, реформирования организации и проблем с выдачей виз российским дипломатам со стороны Сш

Сергей Лавров и Антониу Гуттериш (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, одной из тем их переговоров стало реформирование организации «в целях ее адаптации к современным реалиям», сказано на сайте внешнеполитического ведомства. Беседа состоялась в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.

«Министр отметил важность учета всего спектра мнений государств-членов ООН при реализации любых реформенных начинаний и безальтернативность сохранения межправительственной природы всемирной организации при уважении «разделения труда» между ее главными органами», — сказано в сообщении.

Лавров также указал Гутерришу на необходимость соблюдения руководством ООН и ее сотрудниками «принципов беспристрастности и равноудаленности» согласно Уставу организации; предотвращения втягивания органов ООН «в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса»; недопустимость использования в документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям».

Также Лавров поднял вопрос об отказах США в выдаче виз дипломатам из России и некоторых других стран для участия в мероприятиях ООН. В этой связи министр призвал Гутеррища запустить арбитраж против Вашингтона.

США неоднократно отказывали российской стороне в визовом вопросе. Например, в апреле этого года они задерживали выдачу виз самому Лаврову, который должен был принять участие в заседании Совбеза ООН, а также членам российской делегации.

В сообщении офиса генсека ООН сказано, что Гутерриш и Лавров обсудили некоторые «аспекты» украинской тематики, «Саммит будущего», который пройдет в 2024 году, и вопросы с принимающей стороной — то есть с США.

«Саммит будущего» состоится ровно через год. На нем планируется обсуждать, как «устранить пробелы в глобальном управлении» на фоне проблем, с которыми мир столкнулся в последние годы, и как выполнять «существующие обязательства, включая цели в области устойчивого развития и Устав» ООН.