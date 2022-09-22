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Военная операция на Украине ,  
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В СПЧ предложили обязать выходцев из Центральной Азии служить в армии

За отказ от службы предлагается лишать российского гражданства не только военнообязанных, но и членов их семей. Член СПЧ Кирилл Кабанов назвал предложение ответом на запрет властей этих стран на участие добровольцев в спецоперации
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов анонсировал подготовку инициативы об обязательном прохождении службы в армии для выходцев из стран Центральной Азии, имеющих российское гражданство менее десяти лет.

Кабанов назвал инициативу «адекватным ответом» на запрет властей Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на участие их граждан в российской спецоперации на Украине в добровольном порядке.

«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи», — заявил он.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Сейчас служить в армии должны россияне призывного возраста с двойным гражданством, при этом от службы освобождаются граждане стран, с которыми заключен соответствующий договор (из перечисленных Кабановым такой договор у России есть с Таджикистаном).

Гражданам Таджикистана в соответствии со уголовной статьей «Наемничество» за участие в зарубежных военных конфликтах грозит до 20 лет лишения свободы. В Казахстане срок за участие в иностранных вооруженных конфликтах меньше — от пяти до девяти лет. В июне власти сообщили об уголовном деле по соответствующей статье казахстанского УК против гражданина республики.

21 сентября Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит упрощенную процедуру получения российского гражданства для иностранцев, поступивших на военную службу. Киргизия и Узбекистан после этого предупредили граждан об уголовной ответственности в случае их участия в спецоперации. В обеих странах нарушителям закона грозит до десяти лет лишения свободы.

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В тот же день президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву подлежат резервисты, отслужившие в армии, имеющие боевой опыт и востребованные военно-учетные специальности. Планируется призвать по мобилизации 300 тыс. россиян.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
СПЧ гражданство призыв в армию
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