КНДР опровергла сообщения «враждебных сил» о поставках оружия России

Минобороны республики назвало слухами данные о военной помощи России от Северной Кореи. О том, что Пхеньян передает Москве боеприпасы, заявляли в Пентагоне и Госдепе США. Москва эти сообщения опровергала

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КНДР никогда не поставляла оружие и боеприпасы в Россию и не планирует этого делать, сообщает ЦТАК со ссылкой на заявление замглавы главного управления техобеспечения Минобороны республики.

«В последнее время США и другие враждебные силы говорили о «нарушении резолюции» СБ ООН, распространяя «слухи о снабжении оружием» между КНДР и Россией. <...> Мы никогда не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию прежде и мы не планируем их экспортировать», — заверили в ведомстве (цитата по Reuters).

В начале сентября в Пентагоне заявили, что зафиксировали факт обращения Москвы к Пхеньяну с просьбой о боеприпасах. В Госдепе США сказали, что Россия «находится в процессе приобретения миллионов ракет и артиллерийских снарядов из Северной Кореи для использования на Украине».

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Пентагон не может предоставить доказательств своих заявлений. «Нет никаких признаков того, что эта покупка была завершена, и, конечно же, нет никаких признаков того, что это оружие используется на территории Украины», — подчеркнул Кирби.

Постпред России в ООН Василий Небензя информацию о таких поставках опроверг.