Эрдоган счел ошибочными решения США по сотрудничеству в обороне с Турцией

Из-за ошибочных решений властей США оборонное сотрудничество с Турцией «лишено стратегического видения» и вредит интересам двух стран. Об этом заявил турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган на заседании турецко-американского делового совета.

«Перед нашим оборонным сотрудничеством поставлены искусственные препятствия, противоречащие духу союзничества. Наряду с торговлей это влияет и на безопасность во всей географии НАТО. Такая позиция, сформированная в результате давления со стороны ряда лобби на лиц, принимающих в США решения, лишена стратегического видения, неверная и вредит в итоге самим американским интересам», — сказал он.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Анкара «продолжит и впредь прилагать усилия для развития торгово-экономических отношений с США».

В июле 2019 года США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 за покупку четырех российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сумма сделки Москвы и Анкары составила $2,5 млрд. «F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей», — пояснили в Белом доме. Эрдоган в сентябре прошлого года оценил покупку ЗРК у России словами «оно того стоило».