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Политика ,  
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Эрдоган счел ошибочными решения США по сотрудничеству в обороне с Турцией

Из-за ошибочных решений властей США оборонное сотрудничество с Турцией «лишено стратегического видения» и вредит интересам двух стран. Об этом заявил турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган на заседании турецко-американского делового совета.

«Перед нашим оборонным сотрудничеством поставлены искусственные препятствия, противоречащие духу союзничества. Наряду с торговлей это влияет и на безопасность во всей географии НАТО. Такая позиция, сформированная в результате давления со стороны ряда лобби на лиц, принимающих в США решения, лишена стратегического видения, неверная и вредит в итоге самим американским интересам», — сказал он.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Анкара «продолжит и впредь прилагать усилия для развития торгово-экономических отношений с США».

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Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

В июле 2019 года США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 за покупку четырех российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сумма сделки Москвы и Анкары составила $2,5 млрд. «F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей», — пояснили в Белом доме. Эрдоган в сентябре прошлого года оценил покупку ЗРК у России словами «оно того стоило».

Турция купила у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы на $2,5 млрд. Сделка была заключена в декабре 2017 года. В октябре 2019-го в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия выполнила условия контракта раньше установленного срока, поставив все элементы С-400 «Триумф», включая ракеты. Как hfytt сообщал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Москва ожидает от Анкары решений по поводу второй партии С-400.

Теги
Турция США лоббизм военное сотрудничество Реджеп Тайип Эрдоган
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