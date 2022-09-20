Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

Эрдоган заявил, что не будет отчитываться перед ЕС за позицию по ШОС

По итогам саммита ШОС Эрдоган заявил, что Турция нацелена стать членом организации. Он напомнил, что Анкара уже 52 года ждет одобрения заявки на членство в Евросоюзе, однако действия страны не подотчетны ЕС

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Getty Images)

Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

«Европейский союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам присоединиться к нему, а потом спросит: «Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?» Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу», — сказал турецкий лидер (цитата по Yeni Şafak).

На вопрос журналиста, частью чего хочет быть Турция — Запада или Востока, Эрдоган ответил, что у Анкары налажен диалог со всеми странами мира, встречи проходят с президентом России Владимиром Путиным, главой КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, «потому что мы все часть этого мира».

Саммит ШОС проходил 15–16 сентября в Узбекистане. По его итогам Эрдоган, который прибыл туда по приглашению Путина, заявил о намерении Турции стать членом организации в ближайшие годы. «Уже очевидна решающая роль азиатского континента в мировой экономике», — подчеркивал он.

ШОС в 2001 году основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Среди целей организации названы укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научного и культурного взаимодействия.

Эрдоган на саммите ШОС провел двусторонние переговоры с лидерами России, Монголии, Индии, Узбекистана, Пакистана, Ирана, Китая, Азербайджана, Китая и оценил их как плодотворные. В частности, одной из тем разговора с Путиным стали безопасные коридоры для вывоза украинского зерна. Турецкий президент отметил, что согласен с российским коллегой в том, что продовольствие следует в первую очередь направлять в бедные страны.

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Источники The Financial Times говорили, что власти западных стран беспокоит углубление экономического сотрудничества России и Турции, в связи с чем есть риск введения против последней вторичных санкций. Запад может попросить бизнес ограничить присутствие на турецком рынке или вовсе уйти, если Анкара будет придерживаться соглашения с Москвой об оплате части поставляемого российского газа в рублях, добавили они. По данным издания, из-за таких мер Турция может потерять $800 млрд.