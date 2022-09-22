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«Коммерсантъ» узнал об аресте руководства оборонного завода в Дзержинске

Действующий и бывший глава завода им. Свердлова подозреваются в преступном сговоре и организации системы получения откатов. По данным газеты, по уже установленным эпизодам сумма вознаграждений превысила 33 млн руб.
Фото: Георгий Поветкин / ТАСС
Фото: Георгий Поветкин / ТАСС

Генерального директора ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» Юрия Шумского, а также руководителя холдинга «Спецхимия» «Ростеха», а в настоящее время гендиректора АО «РЗМ-Технология» Юрия Зозулю заподозрили в получении взяток и арестовали на 2 месяца (до 19 ноября). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Подозрение также объявлено предшественнику на посту гендиректора завода им. Свердлова, а впоследствии — председателю совета директоров АО «Техмашсервис» Вадиму Рыбину. Он согласился сотрудничать со следствием и был освобожден (с запретом на определенные действия) в зале суда.

Завод им. Свердлова — градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ и передаточных зарядов для горнорудной промышленности. Является единственным в России производителем октогена и гексогена.

По данным следственного управления СКР по Северному округу Москвы, эти фигуранты, а также другие установленные или находящиеся в разработке ФСБ и следствия лица, вступив в преступный сговор, организовали систему получения откатов.

Установлено, что обвиняемые получали незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам. Для этого в сделки включались цепочки посредников, благодаря которым удавалось искусственно увеличить стоимость взрывчатых веществ. Откаты брались и с других сделок, полагают в ФСБ. По уже установленным эпизодам сумма вознаграждений превысила 33 млн руб.

По данным «Коммерсанта», если изначально фигуранты подозревались в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), то затем в СКР, учитывая, что они совершали преступления, будучи сотрудниками госпредприятий, инкриминируемые им деяния переквалифицировали на получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Обвинения им, впрочем, пока не предъявлены.

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20 сентября Госдума ужесточила наказание за нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу (может грозить срок до десяти лет) и за отказ или уклонение лица подвергнутого наказанию за неисполнение требований по контракту (ч. 1 или 2 ст. 7.29) от заключения госконтракта (срок до восьми лет). Также в УК была введена группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).

В тот же день президент России Владимир Путин поручил сократить сроки производства на оборонных предприятиях страны. По его словам, нужно оперативно решить «проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами». «Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что оборонные предприятия уже «решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий», в том числе выезжая «буквально на передовую».

На фоне западных санкций, введенных после начала военного конфликта на Украине, Минфин перестал публиковать детализацию расходов бюджета по направлениям («Национальная экономика», «Социальная политика» и т.д.). Последний такой отчет с разбивкой расходов по этим разделам был опубликован за период с января по апрель 2022 года.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
арест оборонный завод Дзержинск суд
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