Турчак и новый сенатор станут первыми заместителями Матвиенко

Андрей Турчак (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

У председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко будут два первых заместителя вместо одного, их кандидатуры уже согласованы, рассказал источник РБК в верхней палате. Эту информацию подтвердил также источник ТАСС.

По их данным, первыми заместителями станут вице-спикер палаты Андрей Турчак и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин. Решение об этом планируется принять на первом пленарном заседании палаты осенней сессии 23 сентября.

Сейчас первым заместителем Матвиенко является сенатор от Чувашии Николай Федоров.

Материал дополняется.