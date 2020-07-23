Бывший идеолог «Единой России» Олег Морозов уйдет из Совета Федерации

Представляющий в Совфеде Татарстан Олег Морозов намерен вернуться в Госдуму, депутатом которой был почти 20 лет. Ранее о планах еще пяти сенаторов сообщали источники РБК

Олег Морозов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Осенью 2020 года Совет Федерации покинут также первый вице-спикер Николай Федоров и представляющий в верхней палате парламента Татарстан Олег Морозов, сообщает «РИА Новости».

«Федоров в сентябре уходит со своего поста в Совете Федерации», — заявил агентству источник в палате и подтвердил другой источник. «У меня нет такой информации, ничего сказать не могу», — заявил РБК представитель Николая Федорова.

Морозов сам подтвердил РИА свой уход из Совфеда. «Да, правда», — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли он намерен вернуться в Госдуму в случае победы на назначенных на 13 сентября выборах.

Морозов выдвинут партией «Единая Россия» для участия в довыборах депутата Госдумы по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28 в Татарстане.

Морозов был депутатом Госдумы с 1993 по 2012 год, избираясь по одномандатному округу в Татарстане. При этом в 2005–2011 годах он занимал пост первого заместителя председателя Госдумы. После ухода из Госдумы в 2012 году возглавил управление президента по внутренней политике, в марте 2015 года покинул этот пост и через несколько месяцев был назначен сенатором. В Совфеде Морозов представляет исполнительную власть Татарстана и входит в комитет по международным делам.