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Политика ,  
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Бывший идеолог «Единой России» Олег Морозов уйдет из Совета Федерации

Представляющий в Совфеде Татарстан Олег Морозов намерен вернуться в Госдуму, депутатом которой был почти 20 лет. Ранее о планах еще пяти сенаторов сообщали источники РБК
Олег Морозов
Олег Морозов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Осенью 2020 года Совет Федерации покинут также первый вице-спикер Николай Федоров и представляющий в верхней палате парламента Татарстан Олег Морозов, сообщает «РИА Новости».

«Федоров в сентябре уходит со своего поста в Совете Федерации», — заявил агентству источник в палате и подтвердил другой источник. «У меня нет такой информации, ничего сказать не могу», — заявил РБК представитель Николая Федорова.

Морозов сам подтвердил РИА свой уход из Совфеда. «Да, правда», — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли он намерен вернуться в Госдуму в случае победы на назначенных на 13 сентября выборах.

Морозов выдвинут партией «Единая Россия» для участия в довыборах депутата Госдумы по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28 в Татарстане.

Морозов был депутатом Госдумы с 1993 по 2012 год, избираясь по одномандатному округу в Татарстане. При этом в 2005–2011 годах он занимал пост первого заместителя председателя Госдумы. После ухода из Госдумы в 2012 году возглавил управление президента по внутренней политике, в марте 2015 года покинул этот пост и через несколько месяцев был назначен сенатором. В Совфеде Морозов представляет исполнительную власть Татарстана и входит в комитет по международным делам.

С 2001 года — член Генерального совета всероссийской партии «Единство и Отечество» (предшественника «Единой России»). После этого входил в состав фракции «Единой России». Был одним из идеологов партии.

Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда
Политика
Александр Карелин

В четверг РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что после единого дня голосования в сентябре Совфед покинут не менее пяти сенаторов. В качестве тех, кто намерен уйти, были названы:

  • представитель Севастополя Валерий Куликов;
  • член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев;
  • Валерий Марков от Республики Коми;
  • Алексей Александров от Калужской области;
  • представитель Смоленской области Франц Клинцевич.

13 сентября в России должны пройти выборы губернаторов в 18 регионах и депутатов местных парламентов еще в 11, а также довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах, довыборы депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов. Массовая смена губернаторов и состава местных парламентов теоретически может привести к замене значительной части членов Совфеда, которые представляют в верхней палате те регионы, где пройдут выборы.

Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: Совет Федерации, сенаторы
Материалы по теме
Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда
Политика
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