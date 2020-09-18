Франц Клинцевич лишился звания сенатора

О готовящемся уходе Клинцевича и нескольких других сенаторов из Совета Федерации источники РБК сообщали в июле

Франц Клинцевич (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал указ о прекращении полномочий сенатора Франца Клинцевича. Вместо него исполнительную власть региона в Совфеде будет представлять депутат Нина Куликовских.

Об уходе Клинцевича из Совфеда стало известно в июле, об этом сообщали источники РБК. «Слухи же не просто так возникают. Думаю, это [уход из Совета Федерации] состоится. Никто со мной на эту тему не разговаривал, и я никакие беседы по этому поводу не веду», — комментировал информацию о своем уходе Клинцевич.

63-летний Клинцевич — член высшего совета «Единой России» с момента основания партии. С 1999 по 2015 год был депутатом Госдумы, в 2015 году перешел в Совет Федерации. Он занимал пост зампреда комитета по обороне и безопасности.

Клинцевич был автором нескольких законопроектов, связанных с порядком службы в армии по призыву. В частности, он предложил пожизненно запретить уклонившимся от службы работать в органах государственной власти. Поправки были приняты, но отменены решением Конституционного суда, который счел их ущемлением прав россиян. В 2017 году закон был принят, но запрет на госслужбу для неотслуживших был ограничен десятью годами.