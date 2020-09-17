Сергей Лисовский уйдет из Совфеда

Сергей Лисовский представляет в верхней палате Курганскую область. Также он является первым зампредседателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Сергей Лисовский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сенатор от Курганской области и член генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Лисовский уйдет из Совета Федерации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на партию.

Лисовский представляет в Совфеде Курганскую областную думу с июня 2004-го. Также он занимает пост первого заместителя председателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В «Единой России» сообщили, что Лисовский покинет верхнюю палату, поскольку ранее он снялся с выборов в Курганскую областную думу, передает агентство.

Ранее Лисовский занимался рекламным бизнесом, в 1995 году он возглавлял ЗАО «ОРТ-Реклама». Тогда следствие рассматривало версию о причастности Лисовского к убийству гендиректора ОРТ Владислава Листьева, которое произошло в 1995 году, в 2009 году следствие было закрыто, а убийство до сих пор осталось нераскрытым.

В 2013 году гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в интервью журналу «Сноб» не под запись сказал, что заказ на убийство Листьева поступил от бизнесмена Сергея Лисовского, однако «Сноб» решил опубликовать материал. Сам Лисовский ответил на это, что «глупость комментировать бесполезно».