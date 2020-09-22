Путин предложил расчистить мировую экономику от санкций

Отмена ограничений в мировой экономике стала бы «хорошим подспорьем» для восстановления глобального роста, снижения безработицы, пояснил президент. По его словам, оценить масштаб последствий пандемии еще только предстоит

Владимир Путин (Фото: Михаил Клеменьтьев / Reuters)

Президент Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима «расчистка от ограничений и санкций». Трансляцию выступления вел РБК.

«Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — сказал президент.

Путин отметил, что сейчас особенно актуально предложение России ввести так называемые зеленые коридоры, которые снимут торговые ограничения, чтобы обеспечить доступ стран к товарам первой необходимости.

«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией», — пояснил президент.

По словам Путина, после пандемии мировую экономику придется восстанавливать «очень долго», а масштаб социально-экономического шока и его последствия еще предстоит оценить. Для борьбы с кризисом потребуются «новые нестандартные решения», указал президент. «Выработать их мы можем только вместе», — отметил он.