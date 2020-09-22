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Путин предложил расчистить мировую экономику от санкций

Отмена ограничений в мировой экономике стала бы «хорошим подспорьем» для восстановления глобального роста, снижения безработицы, пояснил президент. По его словам, оценить масштаб последствий пандемии еще только предстоит
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Клеменьтьев / Reuters)

Президент Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима «расчистка от ограничений и санкций». Трансляцию выступления вел РБК.

«Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — сказал президент.

Путин отметил, что сейчас особенно актуально предложение России ввести так называемые зеленые коридоры, которые снимут торговые ограничения, чтобы обеспечить доступ стран к товарам первой необходимости.

«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией», — пояснил президент.

По словам Путина, после пандемии мировую экономику придется восстанавливать «очень долго», а масштаб социально-экономического шока и его последствия еще предстоит оценить. Для борьбы с кризисом потребуются «новые нестандартные решения», указал президент. «Выработать их мы можем только вместе», — отметил он.

Путин выступил на Генеральной ассамблее ООН. Видео
Политика

Об идее создать «зеленые коридоры» Путин заявил в ходе экстренного саммита «Группы двадцати» (G20) в марте. Тогда российский лидер говорил, что «в идеале» в период пандемии следует объявить солидарный мораторий на введение ограничений в отношении всех товаров первой необходимости и финансовых транзакций для их закупки. Речь идет о жизни и смерти людей и «это чисто гуманитарный вопрос», отмечал Путин. «Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — говорил президент.

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Россия семь лет находится под санкциями США, ЕС и присоединившихся к ним стран, наиболее масштабные из которых были введены в связи с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не полетит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее, проходящей с 21 по 29 сентября. Позже Песков заявил, что выступление Путина будет седьмым по счету среди мировых лидеров. Перед ним выступили лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

Последний раз российский лидер выступал на сессии Генассамблеи ООН в 2015 году. После этого Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров.

Авторы
Михаил Котляр, Анастасия Батманова
Владимир Путин ООН выступление
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