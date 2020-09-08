Песков назвал тему выступления Путина в ООН

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В своем выступлении на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин сделает акцент на вызове, который миру бросила пандемия коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин не полетит на сессию ООН в Нью-Йорк, потому что в США эпидемиологическая ситуация еще нестабильна. Песков отметил, что по этой причине физически не будут присутствовать на мероприятии и главы других стран.

В распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации сказано, что президент России выступит перед ООН по видеосвязи. Кроме того, там указано, что после завершения выступления Путина и его помощника Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава МИДа Сергей Лавров.