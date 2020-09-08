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Песков назвал тему выступления Путина в ООН

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В своем выступлении на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин сделает акцент на вызове, который миру бросила пандемия коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин не полетит на сессию ООН в Нью-Йорк, потому что в США эпидемиологическая ситуация еще нестабильна. Песков отметил, что по этой причине физически не будут присутствовать на мероприятии и главы других стран.

В распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации сказано, что президент России выступит перед ООН по видеосвязи. Кроме того, там указано, что после завершения выступления Путина и его помощника Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава МИДа Сергей Лавров.

В Кремле подтвердили выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН
Политика
Владимир Путин

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на предварительную программу сообщало, что выступление президента России состоится 22 сентября. Он должен выступить седьмым по счету среди лидеров других стран. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.

Последний раз Путин выступал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году. Затем на ежегодных сессиях российскую делегацию представлял Лавров.

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Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Генассамблея ООН
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