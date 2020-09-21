Кремль назвал время показа выступления Путина в ООН

Выступление президента России Владимира Путина в рамках недели высокого уровня на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано после 18:00 22 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, видеозапись была сделана 18 сентября и уже была направлена в Нью-Йорк.

«Во вторник [22 сентября], где-то начиная с 18:00 мск, можно ожидать публикации этого выступления», — подчеркнул представитель Кремля.

В начале сентября Песков сообщал, что Путин, как и другие лидеры, не полетит на сессию ООН в Нью-Йорк из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Он рассказал, что тема выступления президента России будет связана с «беспрецедентным вызовом, который бросила миру пандемия».