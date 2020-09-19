Трамп назвал себя защищающей «американскую мечту» от хаоса стеной

Дональд Трамп (Фото: Stephen Maturen / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал себя стеной, которая защищает «американскую мечту» от хаоса, передает Politico.

«Я ваша стена между американской мечтой и хаосом», — заявил он в ходе выступления перед избирателями в штате Миннесота.

Трамп также заявил, что его соперник на предстоящих выборах президента США Джо Байден «превратит Миннесоту в лагерь беженцев».

Глава государства напомнил о недавней депортации граждан Сомали. «Эти закоренелые преступники вернулись в свою страну, где они могут делать все что хотят», — заключил Трамп, пообещав своему народу большую безопасность.