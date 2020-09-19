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Политика ,  
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Трамп назвал себя защищающей «американскую мечту» от хаоса стеной

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Stephen Maturen / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал себя стеной, которая защищает «американскую мечту» от хаоса, передает Politico.

«Я ваша стена между американской мечтой и хаосом», — заявил он в ходе выступления перед избирателями в штате Миннесота.

Трамп также заявил, что его соперник на предстоящих выборах президента США Джо Байден «превратит Миннесоту в лагерь беженцев».

Глава государства напомнил о недавней депортации граждан Сомали. «Эти закоренелые преступники вернулись в свою страну, где они могут делать все что хотят», — заключил Трамп, пообещав своему народу большую безопасность.

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Фото:Стрингер / РИА Новости

В конце августа, выступая в пригороде Вашингтона Арлингтоне, Трамп также называл себя тем, кто стоит «между американской мечтой и тотальной анархией, безумием и хаосом». Тогда он перечислил достижения своей администрации за четыре года управления страной, в том числе снижение налогов, назначение консервативных судей, поддержку военной сферы, антииммигрантскую политику и поддержку полиции.

В то же время он обвинил Джо Байдена в сезоне «американской тьмы». По его словам, в США управляемые демократами толпы анархистов бунтовали в американских городах, нападая на полицию и разрушая памятники.

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Президентские выборы пройдут в США в ноябре этого года. Кандидат от демократов Байден является фаворитом в политической гонке.

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