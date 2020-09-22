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Политика ,  
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Зеленский обвинил Россию в разделении сфер влияния в мире

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире.

По словам главы государства, создание ООН стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. Однако, как отметил Зеленский, ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав России доказывают, что этот урок не был усвоен. «Напомню, что это не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — заявил президент.

Материал дополняется.

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