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Политика ,  
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Представителю Крыма на форуме ООН не дали назвать регион российским

Роман Чегринец
Роман Чегринец (Фото: Роман Чегринец / VK)

Сопредседателя Ассамблеи славянских народов Романа Чегринца, выступавшего в рамках Европейского регионального форума ООН, прервали из-за слов о том, что полуостров является российским регионом. Об этом Чегринец сам рассказал РБК.

«У меня было несколько блоков выступления. На предпоследнем, который заканчивался словами о российском Крыме, меня просто отключили и дали слово следующему выступающему. Я так понимаю, это были ограничения с украинской стороны», — рассказал он.

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На свой странице в Facebook Чегринец также высказал сожаление, что не успел затронуть тему вмешательства западных СМИ в ситуацию в Белоруссии. Он отметил, что является белорусом по происхождению и возмущен ситуацией в республике.

РБК направил запрос в Европейскую экономическую комиссию ООН, организовавшую форум.

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Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания ненависти в масс-медиа. Мероприятие проходит в Женеве. Чегринец принимал в нем участие в режиме видеосвязи.

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Крым отделился от Украины и вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в котором принимали участие жители региона. Украина, страны Евросоюза и США не признают принадлежность Крыма и считают его аннексированной территорией. В связи с этим западные страны ввели антироссийские санкции, которые регулярно продлеваются. Москва считает закрытым вопрос о принадлежности Крыма.

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