Представителю Крыма на форуме ООН не дали назвать регион российским

Роман Чегринец (Фото: Роман Чегринец / VK)

Сопредседателя Ассамблеи славянских народов Романа Чегринца, выступавшего в рамках Европейского регионального форума ООН, прервали из-за слов о том, что полуостров является российским регионом. Об этом Чегринец сам рассказал РБК.

«У меня было несколько блоков выступления. На предпоследнем, который заканчивался словами о российском Крыме, меня просто отключили и дали слово следующему выступающему. Я так понимаю, это были ограничения с украинской стороны», — рассказал он.

На свой странице в Facebook Чегринец также высказал сожаление, что не успел затронуть тему вмешательства западных СМИ в ситуацию в Белоруссии. Он отметил, что является белорусом по происхождению и возмущен ситуацией в республике.

РБК направил запрос в Европейскую экономическую комиссию ООН, организовавшую форум.