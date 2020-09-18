Посольство России потребовало от США объяснений по репортажу NBC о Крыме

Посольство России в Вашингтоне обратилось к американским властям с просьбой разъяснить репортаж телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Согласно заявлению дипломатов, речь идет о репортаже телеканала, в котором «украинские подразделения в Крыму» упоминались в контексте приписываемых Москве прессой США неподтвержденных попыток предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

В посольстве обратили внимание на то, что в репортаже от 14 сентября 2020 года некоторые официальные лица в США считали подобные действия Москвы ответом на поддержку Вашингтоном данных украинских подразделений.

«Посольство с глубокой обеспокоенностью заметило утверждения в репортаже NBC относительно связей США с «украинскими подразделениями, воюющими с российскими силами в Крыму». Другими словами, неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае они говорят конкретно о России», — говорится в заявлении дипведомства.

В посольстве потребовали от американской стороны «прояснить, способствовал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических атак против жителей Крыма».

Российские дипломаты также отметили, что данный репортаж говорит о поддержке США «террористической деятельности в третьих странах».