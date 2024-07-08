Как Япония и Филиппины готовятся к возможному конфликту с Китаем Две страны заключили соглашение о размещении военных на своих территориях

8 июля Япония и Филиппины заключили оборонный пакт, позволяющий им размещать военнослужащих на территории друг друга. В Китае обвинили Токио в развязывании новой холодной войны. Подробнее — в материале РБК

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О чем договорились Токио и Манила

8 июля в Маниле прошли переговоры министров иностранных дел и обороны Японии и Филиппин «2+2», по итогам которых стороны заключили Соглашение о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA). Оно позволяет двум странам размещать воинские подразделения на территории друг друга на время военных маневров. Как отмечает издание The Japan Times, Силы самообороны Японии также могут получить доступ к филиппинским военным базам на ротационной основе, подобно армии США. Кроме того, документ прописывает механизм правового регулирования в случае совершения военнослужащим одной из стран преступления или провоцирования несчастного случая на территории другой, а также ослабляет ограничения на транспортировку оружия и иных средств в ходе маневров и спасательных операций после стихийных бедствий.

На церемонии присутствовал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Соглашение вступит в силу после ратификации парламентами обеих стран. Министр обороны Японии Минору Кихара назвал документ прорывным. «Поскольку окружающая нас обстановка становится все более и более сложной, чрезвычайно важно подчеркнуть важность сотрудничества и координации с нашими союзниками единомышленниками для поддержания мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Кихара.

Переговоры, посвященные подготовке соглашения, начались в ноябре 2023 года после визита японского премьер-министра Фумио Кисиды на Филиппины. Оба государства являются «основными союзниками вне НАТО» для США.

Япония заключила аналогичные соглашения с Австралией и Великобританией в 2022 и 2023 годах соответственно. Филиппины еще в 2014-м заключили с США договор, по которому американские военнослужащие получили право пользоваться ее военными базами на ротационной основе. Манила планирует подписать подобное соглашение и с Францией.

Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что нынешнее сближение не направлено против других стран. Однако именно растущую внешнюю угрозу называли одной из причин для интенсивного военного строительства в Японии: в декабре 2022 года Токио утвердил новую оборонную стратегию, предусматривающую наращивание военных расходов до 2% ВВП к 2027 году. Ежегодная «белая книга по обороне», опубликованная в конце июля 2023 года, называет «величайшим стратегическим вызовом» безопасности Японии «опасное и агрессивное поведение» Китая, а также попытки «в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы или принуждения в Восточно-Китайском море». Эта политика КНР стала предметом обсуждения и осуждения на первом в истории трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин, который прошел в апреле 2023 года.

Комментируя оборонный пакт между Японией и Филиппинами, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны новые военные блоки или «небольшие кружки» стран, провоцирующих межблоковую конфронтацию и новую холодную войну. В китайском дипломатическом ведомстве также напомнили о роли Японии во Второй мировой войне и оккупации ею территорий ряда стран Юго-Восточной Азии, включая Филиппины. «Японии следует серьезно задуматься о своей истории агрессии и быть осторожной в словах и поступках в области военной безопасности», — заключил представитель МИД КНР.

Почему Японию и Филиппины тревожит Китай

В последние месяцы японские военные неоднократно посещали Филиппины в рамках совместных учений под эгидой США. В частности, с 22 апреля по 19 мая в Южно-Китайском море проходили маневры Balikatan, участие в которых приняли США, Филиппины, Австралия, Франция и еще более десятка стран в качестве наблюдателей, включая Японию. Военнослужащие США и Филиппин отработали освобождение захваченных противником островов, а также потопление вражеского военного корабля. 16 июня в том же регионе состоялись еще одни учения с участием военно-морских сил США, Филиппин, Японии и Канады.

На территории Японии находится примерно 54 тыс. американских военнослужащих — больше, чем в любой другой стране мира. Значительная их часть, около 30 тыс., — контингент военных баз, расположенных на Окинаве, которую отделяет от Тайваня около 700 км. Президент США Джо Байден не менее шести раз обещал дать военный ответ на возможное нападение Китая на Тайвань, и в случае эскалации конфликта японская территория станет плацдармом для разворачивания американских сил.

После поражения в гражданской войне в 1949 году сторонники правившей Китаем националистической партии Гоминьдан бежали на Тайвань, отказались признавать легитимность правительства коммунистов и объявили себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Сейчас независимость Тайваня признают Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает правительство на Тайване сепаратистами, а сам остров — своей провинцией. Осенью 2022 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил вооруженным силам страны быть готовыми к установлению военного контроля над островом к 2027 году. В «Белой книге», обнародованной в августе 2022-го, Пекин предположил возможность применения силы для воссоединения с Тайванем, в случае если «внешние интервенционистские силы» пересекут красную черту.

Помимо Окинавы важным опорным пунктом для США может стать один из самых южных островов Японии Йонагуни, который расположен всего в 110 км к северу от Тайваня. На нем проживают 1,7 тыс. человек, но в 2016 году там была открыта военная база. В конце марта Nikkei Asia сообщило о переброске на Йонагуни нового подразделения Сухопутных сил самообороны Японии из 50 человек. Его задача — радиоэлектронная борьба, то есть перехват сообщений противника и глушение его радаров. Вскоре на острове будут развернуты зенитно-ракетные комплексы, а сама военная база увеличена.

В схожем положении и Манила: самая северная группа филиппинских островов Батанес расположена менее чем в 200 км к югу от Тайваня. В рамках соглашения от 2014 года США был предоставлен доступ в общей сложности к девяти военным объектам, два из которых находятся недалеко от Тайваня. «Когда мы смотрим на ситуацию в регионе, особенно на напряженность в Тайваньском проливе, мы видим, что благодаря нашему географическому положению, если в этом районе действительно возникнет конфликт, <...> очень трудно представить себе сценарий, в котором Филиппины каким-то образом не будут вовлечены», — заявил филиппинский лидер в феврале 2023 года.

И у Японии, и у Филиппин есть территориальные споры с Китаем. Токио наравне с Пекином претендует на острова Сэнкаку (кит. Дяоюйдао), которые расположены примерно в 170 км от Тайваня. В последние годы Китай и Япония стали чаще патрулировать акваторию вблизи спорных островов, а в 2023 году китайские корабли провели рекордные 158 дней в водах архипелага.

Китай и Филиппины, а также Бруней, Вьетнам, Малайзия и Тайвань долгие годы не могут установить статус двух групп небольших островов и рифов в Южно-Китайском море — архипелага Спратли (китайское название — Наньша) на юге и Парасельских островов (Сиша) на севере, а также прилегающих к ним вод — исключительных экономических зон шириной 200 морских миль. За последние несколько месяцев в Южно-Китайском море возле спорных участков участились случаи столкновений между китайской береговой охраной и филиппинскими судами, доставляющими снабжение на базу Sierra Madre (это американский десантный корабль времен Второй мировой войны, который филиппинские власти в 1999 году целенаправленно посадили на мель и используют в качестве форпоста).

17 июня, во время очередного столкновения, по утверждению филиппинских властей, китайская береговая охрана, вооруженная мачете и копьями, ранила семерых филиппинских военнослужащих и повредила два катера, а также изъяла семь винтовок. Начальник штаба вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер-младший потребовал компенсацию в размере $1 млн.