Захарова назвала целью запрета УПЦ на Украине «изничтожение православия»

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Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата является уничтожением истинного православия, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в комментарии телеканалу «Звезда».

«Здесь-то цель была <...> создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть — это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь», — сказала Захарова.

По мнению представителя МИДа, решение о запрете УПЦ означает «изничтожение православия на Украине».

Одновременно она высоко оценила действия жителей Украины всех национальностей, которые сохраняют истинное православие в стране, в частности «ценой своих жизней».

На Украине с 1990-х действовали несколько православных церквей. Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела Собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.

20 августа Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает УПЦ. Новые нормы вступят в силу спустя 30 дней после публикации, но общинам УПЦ дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».

Принятый законопроект ранее поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил его необходимость тем, что Москва «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан».