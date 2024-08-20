Захарова назвала целью запрета УПЦ на Украине «изничтожение православия»
Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата является уничтожением истинного православия, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в комментарии телеканалу «Звезда».
«Здесь-то цель была <...> создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть — это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь», — сказала Захарова.
По мнению представителя МИДа, решение о запрете УПЦ означает «изничтожение православия на Украине».
Одновременно она высоко оценила действия жителей Украины всех национальностей, которые сохраняют истинное православие в стране, в частности «ценой своих жизней».
На Украине с 1990-х действовали несколько православных церквей. Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела Собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.
20 августа Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает УПЦ. Новые нормы вступят в силу спустя 30 дней после публикации, но общинам УПЦ дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».
Принятый законопроект ранее поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил его необходимость тем, что Москва «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан».
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