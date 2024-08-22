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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сбитых над Белгородом воздушных целях и дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Повреждены четыре автомобиля и стена предприятия, пострадавших нет. В Белгороде несколько раз за день и утро объявляли ракетную опасность
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбиты несколько воздушных целей и дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждены четыре автомобиля и стена предприятия.

С утра в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Минобороны сообщало о четырех сбитых над Белгородской областью за ночь дронах, а около 12:20 рассказало о еще одном сбитом беспилотнике. Всего за ночь, по данным Минобороны, над шестью регионами уничтожено 28 беспилотников.

В Волгоградской области, которую ночью также атаковали украинские дроны, произошел пожар на территории «объекта Минобороны». Волгоградский аэропорт временно прекращал прием и отправку рейсов.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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