Гладков сообщил о сбитых над Белгородом воздушных целях и дронах

Повреждены четыре автомобиля и стена предприятия, пострадавших нет. В Белгороде несколько раз за день и утро объявляли ракетную опасность

Фото: Министерство обороны России

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбиты несколько воздушных целей и дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждены четыре автомобиля и стена предприятия.

С утра в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность.

Минобороны сообщало о четырех сбитых над Белгородской областью за ночь дронах, а около 12:20 рассказало о еще одном сбитом беспилотнике. Всего за ночь, по данным Минобороны, над шестью регионами уничтожено 28 беспилотников.

В Волгоградской области, которую ночью также атаковали украинские дроны, произошел пожар на территории «объекта Минобороны». Волгоградский аэропорт временно прекращал прием и отправку рейсов.