Гладков сообщил о сбитых над Белгородом воздушных целях и дронах
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбиты несколько воздушных целей и дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал, повреждены четыре автомобиля и стена предприятия.
С утра в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность.
Минобороны сообщало о четырех сбитых над Белгородской областью за ночь дронах, а около 12:20 рассказало о еще одном сбитом беспилотнике. Всего за ночь, по данным Минобороны, над шестью регионами уничтожено 28 беспилотников.
В Волгоградской области, которую ночью также атаковали украинские дроны, произошел пожар на территории «объекта Минобороны». Волгоградский аэропорт временно прекращал прием и отправку рейсов.
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