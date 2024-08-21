В Москве 8 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне атаки дронов
Восемь самолетов пришлось перенаправить на западные аэродромы, пока над столичным регионом ночью действовали ограничения на полеты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, ограничения вводились с 2:31 до 6:30 мск в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.
«В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов», — уточнил Кореняко.
По его информации, сейчас аэропорты московского региона работают штатно.
Он добавил, что в период ограничений «экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет».
По данным Минобороны, средства ПВО в ночь на 21 августа сбили 45 украинских беспилотников над Россией, в том числе 11 — над Московской областью.
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