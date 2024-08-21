В Москве 8 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне атаки дронов

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Восемь самолетов пришлось перенаправить на западные аэродромы, пока над столичным регионом ночью действовали ограничения на полеты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились с 2:31 до 6:30 мск в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

«В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов», — уточнил Кореняко.

По его информации, сейчас аэропорты московского региона работают штатно.

Он добавил, что в период ограничений «экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет».

По данным Минобороны, средства ПВО в ночь на 21 августа сбили 45 украинских беспилотников над Россией, в том числе 11 — над Московской областью.