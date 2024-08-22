В США открыли дело против американцев, сотрудничающих с российскими СМИ

ФБР после обысков в домах Скотта Риттера и Дмитрия Саймса проведет обыски у других американцев, связанных с российскими гостелеканалами. Расследование начали из-за подозрений во вмешательстве в выборы, Москва претензии отвергает

Фото: Scott Olson / Getty Images

Минюст США начал широкомасштабное уголовное расследование в отношении американцев, сотрудничающих с российскими государственными телеканалами, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Обыски уже проведены в домах двух человек: Скотта Риттера, который прежде был инспектором ООН по вооружениям, и Дмитрия Саймса, советника экс-президента Дональда Трампа. По словам источников, запланированы новые обыски, возможно предъявление уголовных обвинений.

Следователи сосредоточены на поиске возможных нарушений экономических санкций и закона, требующего раскрытия информации о лоббистской деятельности в интересах иностранных правительств.

Расследование начали исходя из подозрения, что российская сторона будет пытаться повлиять на результаты выборов по всему миру, в том числе — президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре.

Как отмечает NYT, действия Минюста чревато политическими последствиями: так как объект расследования — американцы, сотрудничающие с государственными новостными медиа, то их преследование может противоречить первой поправке к Конституции США, защищающей право на свободу слова.

Скотт Риттер — бывший американский военный, офицер разведки и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году его осудили по статье о педофилии: в возрасте 49 лет тот инициировал общение в интернете с человеком, который представился 15-летней девушкой. Риттер сначала попросил ее прислать фотографию, а получив снимок, предложил наблюдать за своим непристойным поведением. Аккаунт девушки вела полиция. Позже Риттер начал сотрудничать с российскими СМИ, в частности с RT и «РИА Новости». Он принимает участие в программах на российских государственных телеканалах и выступает на тему конфликта на Украине.

Дмитрий Саймс (имя при рождении — Дмитрий Симис) — американский политолог советского происхождения, издатель журнала The National Interest и экс-президент американского Центра национальных интересов, руководить которым его выбрал бывший президент Ричард Никсон. С 2018 года ведет на Первом канале передачу «Большая игра». В 2023 году политолог был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Владимира Путина.

Саймс связал обыски с тем, что он «идет против политического мейнстрима». «Это явно попытка запугать не только кого-то из России, но и любого, кто идет против официальной политики и особенно против глубинного государства», — предположил он. Политолог рассказал, что не знает, в чем его подозревает ФБР.

Российские власти категорически отвергают обвинения в попытках вмешаться в выборы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл такие подозрения параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью.