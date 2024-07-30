Кремль назвал обвинения во вмешательстве в выборы модным трендом в США
Обвинения США в том, что Россия вмешивается в американские выборы, абсурдны, Вашингтону просто хочется найти и обвинить врагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Что касается этих обвинений, то они абсурдны. Мы это решительно отвергаем», — сказал Песков.
По его мнению, разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике и ему надо искать врагов. «Лучше врага, чем Россия, придумать американцы не могут», — отметил пресс-секретарь.
Национальная разведка США опубликовала отчет с названием «100 дней до выборов», в котором говорится, что Россия, Китай и Иран привлекают американцев для распространения пропаганды, продвигающей их интересы в преддверии выборов президента.
По данным ведомства, эти страны обращаются к компаниям по связям с общественностью, которые организуют размещение американцами специального контента в социальных сетях или пишут для различных веб-сайтов, имеющих «явные и тайные связи с российским правительством».
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