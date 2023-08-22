ООН насчитала более 200 казней экс-чиновников талибами в Афганистане

Несмотря на «объявленную амнистию», после прихода к власти «Талибана» в Афганистане были казнены не менее 218 бывших чиновников и военных, что представляет «отрезвляющую картину», говорится в отчете ООН

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Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) без суда провело более 200 казней бывших чиновников и военнослужащих после захвата власти в Афганистане в 2021 году. Об этом говорится в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), опубликованном на ее сайте.

«МООНСА задокументировала по меньшей мере 218 случаев внесудебных казней бывших правительственных чиновников и служащих Вооруженных сил Афганистана с момента захвата Афганистана талибами», — говорится в документе.

Кроме этого в ходе расследования представители миссии задокументировали «не менее 800 случаев» произвольных арестов и задержаний, пыток и жестокого обращения, а также похищений и внесудебных казней, совершенных в отношении отдельных лиц в период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года. МООНСА отмечает, что подобные преследования имели место, несмотря на объявленную талибами «де-факто всеобщую амнистию для бывших государственных чиновников и военнослужащих».

«Отчет МООНСА представляет собой отрезвляющую картину обращения с лицами, связанными с бывшим правительством и силами безопасности Афганистана, после захвата страны талибами. Более того, учитывая, что их заверили, что они не станут мишенью, это предательство доверия людей», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он призывал талибов «внимательно рассмотреть выводы этого отчета и выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом в области прав человека, предотвращая дальнейшие нарушения и привлекая виновных к ответственности».

В конце апреля 2021 года НАТО и США начали выводить своих военнослужащих из Афганистана. Президент США Джо Байден тогда объяснил, что военные находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, а для борьбы с террористами, и свою задачу они выполнили. После того как американские солдаты покинули страну, «Талибан» захватил власть в Афганистане.

Военный контингент США присутствовал в Афганистане с 2001 года. За это время там погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы, хотя в стране остались некоторые подразделения.

В апреле этого года The Washington Post со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы сообщала, что Пентагон снова считает Афганистан центром терроризма: страна стала важным центром координации действий для ИГ (запрещенная в России террористическая организация), группировка занимается планированием нападений в Европе и Азии, а также строит «амбициозные заговоры» против США.

В том же месяце власти США опубликовали отчет, в котором сказано, что на процесс вывода войск из Афганистана при Байдене во многом повлияли действия предыдущей администрации Дональда Трампа. Среди ошибок Трампа названы его решения сократить численность войск, освободить заключенных талибов и сократить штат Госдепа, а также остановить оформление виз для афганцев, работавших на американское правительство. Изучив ошибки, США пересмотрели свои стратегии для других конфликтов, говорится в отчете.