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Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ у газодобывающих установок

Минобороны: в районе газодобывающих установок в Черном море уничтожен катер ВСУ
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Военная операция на Украине
Экипаж истребителя Су-30СМ морской авиации Черноморского флота ночью уничтожил украинский разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок в Черном море, сообщило Минобороны

В районе российских газодобывающих установок в Черном море в ночь на 22 августа был уничтожен украинский разведывательный катер, заявило Минобороны России.

«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

В июне прошлого года власти Крыма сообщали об ударах украинской стороны по буровым платформам компании «Черноморнефтегаз» в Черном море. 20 июня удару ВСУ подверглись три вышки «Черноморнефтегаза» на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. В результате начался пожар. На платформах находились 109 человек, трое пострадали, семеро пропали без вести. Сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что работники успели перед ударом «сбросить газ» — в противном случае произошел бы масштабный взрыв, при котором могла бы пострадать Одесса.

26 июня под удар попала еще одна платформа «Черноморнефтегаза», на этот раз никто не пострадал, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным телеграм-канала Baza, удар был нанесен, предположительно, ракетой по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида», она попала в вертолетную площадку и оставил дыру диаметром почти 5 м.

«Черноморнефтегаз» — одна из украинских компаний, которые власти национализировали после присоединения Крыма к России в 2014 году. Предприятием управляет министерство топлива и энергетики Крыма. В 2014 году компания добыла 2 млрд куб. м газа, в 2020-м — около 1 млрд.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Черное море газодобыча разведка
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