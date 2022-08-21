Патриарх Кирилл выразил соболезнования Дугину в связи с гибелью дочери

Патриарх Кирилл (Фото: Олег Варов / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования философу Александру Дугину в связи с гибелью дочери в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Уважаемый Александр Гельевич! С глубокой скорбью воспринял известие о трагической гибели Вашей дочери», — говорится в сообщении.

Патриарх отметил, что Дарья Дугина была известна в России и за ее пределами как активный общественный деятель, а также «яркий журналист и талантливый научный исследователь».

По данным СК, Дугина ехала в автомобиле Toyota Land Cruiser в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе, когда около 21:00 в машине, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего произошло возгорание. Следователи завели уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

Александр Дугин — советский и российский философ, а также политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. Его дочь Дарья Дугина родилась в 1992 году. В 2015 году она окончила аспирантуру Философского факультета МГУ. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции.