Сенатор Исаков заявил, что не отрекался от дочери
Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков заявил, что у него с дочерью конфликт, но он не отрекался от нее после ее интервью об отъезде из России и выступлений против военной операции на Украине.
«В СМИ печатают громкие заголовки, что «я отрекся от дочери», такие слова я не произносил. У нас с дочерью конфликт, серьезные разногласия. Я разочарован ее поведением и отношением ко мне, ее позицией по отношению к своей стране», — написал Исаков в Telegram.
Политик попросил не делать из его дочери жертву, так как она «не просто выступила против специальной военной операции, она скрытно занималась оппозиционной деятельностью» у него за спиной.
По словам сенатора, он не снимает с себя ответственности за воспитание дочери. «Это моя дочь, моя боль. Конечно, она разрывает мое сердце. И мне хочется верить, что она одумается, раскается и вернется на Родину», — заключил Исаков.
На прошлой неделе дочь сенатора Диана Исакова в интервью Би-би-си рассказала, что уехала из страны из-за своей позиции по поводу военных действий на Украине. По словам девушки, в марте она участвовала в митинге в Сочи, а в апреле распространила антивоенные листовки, из-за чего ее задержали и допрашивали в полиции, а потом вызвали в ФСБ. Исакова рассказала, что у нее были конфликты с отцом, в том числе из-за ее политических взглядов. По ее словам, отец «пытался выставить» ее «виноватой, предательницей», называл «врагом семьи» и «врагом народа», а также потребовал, чтобы она съехала из его дома в Сочи.
Сенатор узнал о ее задержании вечером после допроса в ФСБ, сказала девушка. По ее словам, ему позвонили «невероятное количество чиновников и в итоге [спикер Совета Федерации Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это».
Позднее Исаков написал в Telegram, что перестал общаться с дочерью. По его мнению, она «продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию». Он назвал ее «предателем». «С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье», — сообщил он.
По словам политика, он пытался объяснить дочери необходимость военной операции, «предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны», а также поехать в Донбасс волонтером.
Действия сенатора прокомментировал депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов. «Отрекаться от детей — последнее дело. Какими бы они ни были», — написал он в Telegram.
Исаков с 2015 года представляет в Совфеде Ханты-Мансийский автономный округ, входит в региональный политсовет «Единой России».