Дочь сенатора от ХМАО уехала из России из-за операции на Украине

Дочь сенатора Эдуарда Исакова — Диана Исакова — заявила, что не поддерживает специальную военную операцию России на Украине, а также о том, что участвовала в антивоенных акциях. По ее словам, теперь она уехала из страны *

Эдуард Исаков (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Дочь сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова Диана выступила против спецоперации на Украине и уехала из России, об этом она сообщила в интервью Би-би-си.

По словам Исаковой, в марте она вышла на митинг против спецоперации, который прошел в Сочи, а в середине апреля распространила антивоенные листовки собственного дизайна, из-за чего ее задержали «люди в гражданском» и доставили на допрос в полицию. На следующий день после этого ее вызвали на допрос в ФСБ.

До отца Дианы, сенатора Эдуарда Исакова, информация о задержании дочери дошла вечером после допроса в ФСБ, рассказала она Би-би-си. «Я узнала, что он не просто узнал, а ему позвонили невероятное количество чиновников, и в итоге [председатель Совфеда Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это», — сказал Исакова.

По ее словам, она очень боялась отца, так как ранее у них были конфликты, в том числе на почве политических взглядов Дианы. После того как она распространила антивоенные листовки, отец, по ее словам, «пытался выставить» ее «виноватой, предательницей», называл «врагом семьи» и «врагом народа», а также потребовал, чтобы она съехала из его дома в Сочи, где жила последние пять лет.

РБК направил запросы сенатору Эдуарду Исакову и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин, объявляя о ее начале, заявил, что целью Москвы является защита жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «демилитаризация» и «денацификация» Украины.

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