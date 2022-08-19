Сенатор Исаков отрекся от дочери из-за позиции по военной операции

Сенатор от ХМАО назвал отъезд дочери из страны и интервью с критикой военной операции на Украине предательством Родины. Он заявил, что не воспитывал дочь с трех лет

Эдуард Исаков (Фото: senator_isakov / VK)

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков отрекся от своей дочери Дианы после ее интервью об отъезде из России и выступлений против военной операции на Украине. 49-летний сенатор написал в Telegram, что прекратил общаться с дочерью, так как считает, что она «продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию». Сенатор назвал дочь «предателем».

«Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем... С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье», — написал он. Парламентарий также подчеркнул, что не воспитывает дочь, которой сейчас 25 лет, с трех лет.

В апреле Диана Исакова участвовала в акции против российских действий на Украине, продолжил ее отец. Когда он об этом узнал, то пытался объяснить ей необходимость проведения военной операции, «предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны», а также поехать в Донбасс волонтером.

Дочь сенатора рассказала в интервью Би-би-си, что уехала из России из-за своей позиции по поводу военных действий на Украине. По словам девушки, в марте она участвовала в митинге в Сочи, а в апреле распространила антивоенные листовки, из-за чего ее задержали «люди в гражданском» и доставили на допрос в полицию, а потом вызвали в ФСБ. Исакова рассказала, что у нее были конфликты с отцом, в том числе из-за ее политических взглядов. После того как она распространила листовки, Исаков, по ее словам, «пытался выставить» ее «виноватой, предательницей», называл «врагом семьи» и «врагом народа», а также потребовал, чтобы она съехала из его дома в Сочи, где жила последние пять лет.

По словам Исаковой, до отца информация о задержании дочери дошла вечером после допроса в ФСБ. «Я узнала, что он не просто узнал, а ему позвонили невероятное количество чиновников, и в итоге [председатель Совфеда Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это», — сказал Исакова.

Действия сенатора прокомментировал депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов. «Отрекаться от детей — последнее дело. Какими бы они ни были», — написал он в Telegram.

Исаков с 2015 года представляет в Совфеде Ханты-Мансийский автономный округ, входит в региональный политсовет «Единой России».