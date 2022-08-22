Минпромторг предложил исключения из запрета на въезд фур из Евросоюза
Минпромторг предложил сделать исключение для въезда грузовиков с территории Евросоюза, если они перевозят товары определенных категорий. Об этом ведомство сообщило «Известиям».
Министерство выступило за то, чтобы разрешить въезд фурам, которые везут товары фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы.
Помимо Минпромторга разработкой списка занимается Минсельхоз, отметило издание со ссылкой на источник в правительстве. К компетенции ведомства относится продукция пищевой промышленности, в том числе алкоголя, однако от него списка еще не поступало. Ведомство не ответило на запрос «Известий».
В то же время Ассоциация компаний розничной торговли предложила вице-премьеру Андрею Белоусову внести алкоголь в список с исключениями. Среди причин ассоциация назвала возможное повреждение продукции на другие фуры, высокий спрос, подорожание логистики и возможное увеличение времени ожидания транспорта на границе.
В апреле Евросоюз запретил российским и белорусским грузовикам въезжать на территорию ЕС в рамках санкций из-за военных действий на Украине. Тогда руководители восьми ассоциаций производителей продуктов попросилb премьер-министра Михаила Мишустина не вводить ответные меры, писал «Коммерсантъ». Источники РБК говорили, что Минтранс решил не запрещать въезд фур из ЕС в Россию.
Однако в июле источники «Интерфакса» рассказали, что запрет на въезд большегрузных автомобилей из Евросоюза может вступить в силу 1 октября.
Источник РБК уточнил, что окончательного решения еще нет. По его словам, власти обсуждают введение ограничительного режима, который продлится до конца 2022 года. С помощью него они проверят работоспособность схемы с перецепом или перегрузкой фур на границе.
С начала июня перецепку грузов для российских и белорусских перевозчиков разрешил Казахстан из-за геополитической ситуации до 1 января 2023 года.