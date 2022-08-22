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Минпромторг предложил исключения из запрета на въезд фур из Евросоюза

Минпромторг назвал некоторые исключения для въезда фур, которые едут из ЕС в Россию. Ранее источники РБК и «Интерфакс» говорили, что власти запретят им въезжать в страну с 1 октября в качестве зеркального ответа на санкции ЕС
Фото: Dirceu Portugal / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Dirceu Portugal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минпромторг предложил сделать исключение для въезда грузовиков с территории Евросоюза, если они перевозят товары определенных категорий. Об этом ведомство сообщило «Известиям».

Министерство выступило за то, чтобы разрешить въезд фурам, которые везут товары фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы.

Помимо Минпромторга разработкой списка занимается Минсельхоз, отметило издание со ссылкой на источник в правительстве. К компетенции ведомства относится продукция пищевой промышленности, в том числе алкоголя, однако от него списка еще не поступало. Ведомство не ответило на запрос «Известий».

В то же время Ассоциация компаний розничной торговли предложила вице-премьеру Андрею Белоусову внести алкоголь в список с исключениями. Среди причин ассоциация назвала возможное повреждение продукции на другие фуры, высокий спрос, подорожание логистики и возможное увеличение времени ожидания транспорта на границе.

«Интерфакс» узнал о планах запретить въезд грузовиков из ЕС с 1 октября
Политика
Фото:EPA / ТАСС

В апреле Евросоюз запретил российским и белорусским грузовикам въезжать на территорию ЕС в рамках санкций из-за военных действий на Украине. Тогда руководители восьми ассоциаций производителей продуктов попросилb премьер-министра Михаила Мишустина не вводить ответные меры, писал «Коммерсантъ». Источники РБК говорили, что Минтранс решил не запрещать въезд фур из ЕС в Россию.

Однако в июле источники «Интерфакса» рассказали, что запрет на въезд большегрузных автомобилей из Евросоюза может вступить в силу 1 октября.

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Источник РБК уточнил, что окончательного решения еще нет. По его словам, власти обсуждают введение ограничительного режима, который продлится до конца 2022 года. С помощью него они проверят работоспособность схемы с перецепом или перегрузкой фур на границе.

Казахстан разрешил «перецепку» грузовых фур из России и Белоруссии
Экономика
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

С начала июня перецепку грузов для российских и белорусских перевозчиков разрешил Казахстан из-за геополитической ситуации до 1 января 2023 года.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
фуры грузовики ЕС запрет на въезд Минпромторг исключение
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