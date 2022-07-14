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«Интерфакс» узнал о планах запретить въезд грузовиков из ЕС с 1 октября

Его источники сообщили, что заинтересованные ведомства не против такого ответа на введенный ЕС в апреле запрет на въезд российских фур. Собеседник РБК уточнил, что обсуждается пробный период — до конца года
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Запрет на въезд в Россию большегрузных автомобилей из Евросоюза может вступить в силу 1 октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Источник РБК уточнил, что проекты президентского указа и постановления правительства корректируются, но окончательные решения еще не приняты. Сейчас обсуждается введение ограничительного режима с 1 октября, и пока планируется, что он продлится до конца 2022 года. Этот период будет тестовым для проверки работоспособности схемы с перецепом или перегрузкой фур на границе.

По словам одного из собеседников «Интерфакса», соответствующие документы находятся на межведомственном согласовании. «В целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков», — отметил он. Минтранс до 1 августа представит в правительство проект указа президента и некоторые другие документы. Еще один источник агентства указал, что Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не подпадет под ограничения.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Минпромторга. Представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова отказался от комментариев, отметив, что решение пока не принято.

В апреле ЕС в рамках пятого пакета санкций против России запретил российским и белорусским грузовикам въезжать на территорию ЕС. После этого «Коммерсантъ» сообщил, что руководители восьми ассоциаций производителей продуктов попросили премьер-министра Михаила Мишустина не вводить зеркальные меры. В том же месяце Минтранс решил пока не запрещать въезд в Россию фур из Евросоюза, заявили источники РБК. Предприниматели на совещании в ведомстве указали, что такая мера могла бы нарушить важные поставки оборудования. В Кремле, комментируя ситуацию, отмечали, что Россия будет принимать в ответ на западные санкции меры, которые лучше всего соответствуют ее внутренним интересам.

В апреле Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в письме Андрею Белоусову попросила разработать ответные меры на запрет ЕС. В организации указали, что дополнительные издержки при перецепке и перегрузке товаров несопоставимы «с возросшим уровнем издержек российских участников внешнеэкономической деятельности» из-за роста стоимости услуг иностранных транспортных компаний. По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, проблема требует взвешенных решений.

Белоруссия в ответ на санкции запретила въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей. Машинам из Евросоюза можно проезжать только через определенные пункты пропуска в специально установленные места для грузовых операций и перецепки. Впоследствии власти республики уточнили, что ограничения не распространяются на автомобили с гуманитарными грузами и лекарствами.

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В июне АСМАП решила попросить президента Владимира Путина запретить грузовикам из Евросоюза поездки по России. В организации отметили «прогнозируемые положительные эффекты» от введения мер по аналогии с белорусскими.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Артём Кореняко Артём Кореняко
большегрузы грузовики ЕС въезд в Россию запрет на въезд
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