Путин заявил, что Россия никогда не отступит от традиционных ценностей

Российский президент поздравил граждан с Днем флага, объяснил, какие ценности он в себе несет, и пообещал сохранить их в стране

Фото: Пресс-служба Кремля

Россия никогда не отступит от традиционных ценностей, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем российского флага. Видео опубликовано на сайте Кремля.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим. Правда и справедливость, солидарность и милосердие, уважение к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать нашу Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемона» — сказал Путин.

Президент добавил, что частью генетического кода россиян стало желание жить по своей воле и идти по выбранному пути. Он назвал Россию «мощной и самостоятельной мировой державой» и отметил, что страна будет проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает интересам отечества.

Путин указал на то, что флаг знаменует независимость России и утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны. Он вспомнил, что флаг был поднят более трех веков назад на российском военном корабле и оставался важным символом в сложные периоды истории, означал готовность отстаивать национальные интересы.

В конце поздравления президент сравнил российский флаг с «немеркнущим красным Знаменем Победы». Он напомнил, что с 1 сентября учебная неделя во всех российских школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна.

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День флага в России ежегодно отмечается 22 августа. В этот день во время августовского путча в 1991 году участники траурного митинга по погибшим пронесли большое бело-сине-красное полотно. С тех пор считалось, что флаг России восстановлен. В 1994 году первый президент Борис Ельцин подписал указ об установлении государственного флага.