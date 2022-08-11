Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России

Посольство России в Исландии потребовало извинений от местной газеты Frettabladid за оскорбление российского флага. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.

Дипломаты обратили внимание, что на одной из опубликованных газетой фотографий «некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации».

«Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике», — заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что ожидают официальных извинений от редакции газеты.

Речь идет о статье под названием «У украинцев нет менталитета капитуляции». В завершении стати газета опубликовала фотографию, на которой неизвестный стоит в обуви прямо на флаге. «Украинцы нашли новое применение российскому флагу», — говорится в подписи к фотографии.