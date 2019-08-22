Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Ученые потребовали прекратить уголовное преследование участников протестов из-за выборов в Мосгордуму и «правовой произвол». Подписи под документом поставили более полусотни деятелей науки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские ученые призвали освободить и прекратить уголовное преследование участников протестов, начавшихся из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявление опубликовано в российской научной газете «Троицкий вариант — Наука».

«Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол», — говорится в заявлении. Ученые также потребовали «начать неукоснительно следовать нормам Конституции» и прекратить преследование арестованных по делу об акции 27 июля Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Данилы Беглеца, Егора Жукова и других. Документ подписали 54 ученых, работающих в российских, американских, британских и других научных организациях. В числе подписавшихся — президент Московского математического общества, академик РАН Виктор Васильев, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин и другие деятели науки.

Протестные акции в Москве продолжаются с середины июля, часть из них не была согласована с властями и сопровождалась задержаниями. В частности, на несогласованном мероприятии 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек. После акции Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках, а также дела о применении насилия к представителям власти.