Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей

Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей

Пятая часть россиян верит в свое влияние на принятие государственных решений, почти треть — на политику в регионе, выяснил Левада-центр. Это попытка населения заявить, что «мы есть, и у нас есть мнение», говорят социологи

Фото: Андрей Любимов / РБК

Как россияне видят свое влияние на власть

Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК). Еще больше опрошенных, 31%, полагают, что могут влиять на решения властей в своем регионе, городе, районе.

Это чуть меньше, чем исторический максимум в декабре 2018 года, когда доля россиян, верящих во влияние на власть в стране и в регионе, составляла 20 и 33% соответственно. Рост декларируемого влияния респондентов на власть наблюдается с 2017 года, когда так считали 15 и 17% опрошенных.

Социолог Левада-центра Карина Пипия связывает повышенную долю респондентов, уверенных в своем влиянии на политику властей, с пенсионной реформой в 2018 году. По ее мнению, с учетом насыщенной повестки в 2019 году (протесты, катастрофы) опрошенные воспринимают действия властей как недостаточные. «Декларируемый рост поддержки представлений о влиянии — во многом попытка заявить, что «мы есть» и «у нас есть мнение». Такая форма канализации раздражения и недовольства, которая отмечается в периоды нестабильности и кризисов», — заявила РБК социолог.

По мнению политолога Александра Пожалова, эти данные отражают не столько уверенность россиян, что они действительно начали сильнее влиять на действия власти, сколько убежденность в том, что люди должны стремиться сильнее на нее влиять. Это последствия перелома общественного сознания, произошедшего еще в середине 2018 года, после пенсионной реформы, говорит он.