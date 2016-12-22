Путин пригласил президента Финляндии на прогулку на своей яхте

Неформальный разговор двух лидеров прошел на президентской яхте «Чайка» без участия переводчиков. Во время официальной части переговоров президенты обсуждали Украину, Сирию и систему противоракетной обороны НАТО

Саули Ниинистё (слева) и Владимир Путин (Фото: Павел Головкин / AP)

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё после официальной части двусторонних переговоров продолжили разговор в неформальной обстановке: российский лидер пригласил финского коллегу совершить морскую прогулку на президентской яхте «Чайка», передает «Интерфакс».

По данным агентства, президенты прошли на яхте от порта города Сочи до марины в Имеретинской низменности, разговор они вели на английском языке без участия переводчика.

Официальная часть переговоров в резиденции президента в Сочи «Бочаров Ручей» длилась примерно полтора часа. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин назвал переговоры «весьма содержательными» и высказал мнение, что они поспособствуют развитию двусторонних связей. «Я очень рассчитываю на то, что в ходе финского председательства [в Евросоюзе] также удастся сделать нечто позитивное для того, чтобы восстановить нормальное состояние отношений между Россией и ЕС», — заявил российский лидер, напомнив, что Финляндия возглавит ЕС во второй половине следующего года.

Среди тем, которые обсуждались на встрече, были вопросы урегулирования в Сирии и на юго-востоке Украины. Путин, подводя итоги переговоров, отметил, что обсуждение этих вопросов он хотел бы продолжить. ​Саули Ниинистё также заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии. «Для меня всегда очень интересно выслушивать мнение и взгляды господина президента [России] на этот счет», — сказал он.

На итоговой пресс-конференции Путин также затронул тему обеспечения вопросов безопасности в регионе. Он отметил, что Россия приветствует инициативы по снижению напряженности, но вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО к своим границам и появление возле них элементов системы противоракетной обороны США. Российский президент отметил, что Москва не выдвигает свои воинские контингенты «куда-то вдаль от [российских] границ к странам НАТО».

Также лидеры двух стран обсуждали проблематику Арктики, Путин заявил, что Россия готова принять участие в Арктическом саммите, который организует Финляндия.