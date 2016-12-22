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В НАТО ответили на опасения Путина по поводу продвижения альянса в Европе
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В НАТО ответили на опасения Путина по поводу продвижения альянса в Европе
Политика, 19:58
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В НАТО ответили на опасения Путина по поводу продвижения альянса в Европе
Действия НАТО в Европе полностью соответствуют международным обязательствам, ответила представитель альянса на заявление Владимира Путина, что Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО к ее границам
Учения НАТО. 20 октября 2015 года (Фото: Rafael Marchante / Reuters)

НАТО выразила несогласие с заявлением президента России Владимира Путина о том, что силы альянса в Восточной Европе представляют угрозу для России: они не сравнимы с силами, развернутыми Москвой, сообщила в комментарии Reuters официальный представитель блока Оана Лунгеску.​

«Действия НАТО [в этом регионе], — сказала собеседница агентства, — являются оборонительными, пропорциональными и полностью соответствуют международным обязательствам альянса».

В восточноевропейских странах, которые являются членами НАТО, от организации, по словам Лунгеску, находятся 4 тыс. военнослужащих. Они присутствуют там, «чтобы предотвратить любую возможную агрессию», добавила она, заметив, что эти части «не могут сравниться с подразделениями, развернутыми Россией». У нее, по словам Лунгеску, «против воли местных властей есть войска на Украине, в Грузии и Молдавии».

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Также представитель НАТО сообщила, что альянс не отказывается обсуждать с Москвой правила полетов военной авиации над Балтикой. Этот вопрос, по информации Лунгеску, поднимается на различных совместных военных форумах России и Североатлантического блока.​ «Что касается авиации, мы обсуждали воздушную безопасность над Балтийским морем в Совете Россия — НАТО», — пояснила представитель организации.​

Ранее 22 августа Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Сочи заявил, что Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО к своим границам и появление возле них элементов системы противоракетной обороны США. Сама Москва, как отметил политик, свои воинские контингенты «куда-то вдаль от [российских] границ к странам НАТО» не выдвигает (цитата по ТАСС).

«Вот сейчас намечено очень большое учение НАТО прямо здесь, в непосредственной близости от нас, в том числе в районе Балтики», — констатировал глава государства, заметив, что Россия, «конечно, должна смотреть, что там происходит, и укреплять [в связи с этим] свою инфраструктуру».

«Мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости, появляются элементы американской системы противоракетной обороны», — резюмировал Путин.

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Говоря о полетах над Балтикой, российский президент заявил, что «там есть чисто технические проблемы, связанные с тем, что российская авиация и авиация стран НАТО используют немного разную технику». Эта проблема, считает Путин, «предмет обсуждения на экспертном уровне». «Мы аккуратно будем продолжать дискуссию [по этому поводу] с нашими партнерами [по Североатлантическому альянсу]», — отметил президент.

В последние годы над Балтийским морем участились инциденты с участием российских самолетов и авиации НАТО. Так, 1 августа в российском Минобороны рассказали о минутном сопровождении истребителем F-18 НАТО двух российских МиГ-31 и военно-транспортного самолета Ан-26. Это, как уточняли в ведомстве, произошло над нейтральными водами Балтики. До этого, в июне прошлого года, российский истребитель Су-27 был вынужден продемонстрировать готовность к атаке, чтобы препятствовать сближению самолета НАТО F-16 с бортом, на котором находился министр обороны России Сергей Шойгу. За несколько дней до этого Минобороны сообщило о перехвате над нейтральными водами двух самолетов-разведчиков ВВС США RC-135.

Страны НАТО также сообщают об инцидентах над Балтийским морем. С 30 июля по 5 августа 2018 года самолеты военно-воздушных сил альянса, по данным Минобороны Литвы, восемь раз поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин , Североатлантический совет
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