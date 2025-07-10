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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Кинопрокатчики сообщили о массовом переносе премьер зарубежных фильмов

Премьеры иностранных лент, которые должны были выйти в России этим летом, массово откладываются из-за проблем с выдачей прокатных удостоверений. Источники РБК пояснили, что это связано с грядущими изменениями законодательства
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Российские прокатчики иностранных фильмов стали массово сообщать о переносе запланированных премьер на три-четыре недели, сообщили РБК два источника в киносетях и два — в компаниях-дистрибьюторах. О случаях подобных переносов в последние несколько дней также писал отраслевой телеграм-канал Cinemaplex.

По словам источников, переносы затронули больше десятка релизов, которые должны были выйти на большой экран в июле и августе. Например, кинопрокатная компания «Вольга» одновременно с мировой премьерой 24 июля должна была представить германо-британский мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при». Но 9 июля она уведомила сети о переносе премьеры на 14 августа. Еще один мультфильм того же прокатчика «Зверопоезд» выйдет не 14 августа, как было запланировано, а 11 сентября. Компания World Pictures более чем на месяц перенесла «Пункт назначения: высотка 613». Global Film на две недели сдвинул старт комедийного боевика «Взвести курки», а «Кинологистика» — хоррора «Улыбка. Новый кошмар».

По сообщениям Cinemaplex, переносы связаны с задержками в выдаче прокатных удостоверений Минкультуры, без которых выпуск фильма невозможен. РБК направил запрос в пресс-службу министерства.

Как открываются и закрываются кинотеатры в России. Инфографика
Технологии и медиа
Фото:Олег Елков / Shutterstock

Глава «Кинологистики» Анатолий Сергеев пояснил РБК, что формально правила выдачи прокатных удостоверений не менялись десятки лет, но «внезапно изменился подход к их соблюдению». Дело в том, что процедура подразумевает получение штампа Госфильмофонда, куда сдается фильм для подтверждения технических характеристик. Поскольку эта процедура занимает до 25 рабочих дней, а кинопрокатчики «в 90% случаев все делают в режиме тотального цейтнота», руководство Минкультуры «шло навстречу и позволяло подать фильм и документы, не дожидаясь штампа Госфильмофонда», — говорит глава «Кинологистики». «Минкультуры закрывало на это требование глаза, но сейчас почему-то все изменилось, — объясняет Сергеев. — Причем это касается только прокатчиков, распространяющих иностранные фильмы. С российскими пока такой проблемы нет».

Еще один источник в крупной киносети утверждает, что проблема касается «не столько иностранных, сколько мелких релизов» и связана в первую очередь с тем, что из-за обсуждаемого в Госдуме законопроекта, по которому прокатные удостоверения нужно будет получать в том числе для контента в онлайн-кинотеатрах, многие стриминги уже массово начали подавать заявления в Минкультуры. «В результате там просто перегруз, — утверждает он. — Крупным прокатчикам удается договориться о проверке вне очереди, а мелких откладывают».

Что проблема вызвана именно «коллапсом» из-за обсуждаемого законопроекта о прокатных удостоверениях на контент интернет-сервисов, сказал источник еще в одной крупной киносети. «Это не затронуло российские фильмы, так как они сами по себе в приоритете, а вот интересы иностранных лент лоббировать некому», — пояснил собеседник.

Министерства поспорили из-за прокатных удостоверений в онлайн-кинотеатрах
Технологии и медиа
Фото:anatoliy_gleb / Shutterstock

Проект изменений в законы «Об информации» и «О государственной поддержке кинематографа», предлагающий запретить выдачу прокатных удостоверений фильмам, если в них идет речь об отрицании или дискредитации «российских духовных ценностей», был принят Госдумой в первом чтении 24 июня 2025 года. Ключевой составляющей документа стало закрепление в нормативной базе обязанности площадок, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС, в основном это онлайн-кинотеатры), получать прокатные удостоверения на все единицы контента, доступные в их библиотеках.

Онлайн-кинотеатры уже предупредили, что принятие этих поправок приведет отрасль к коллапсу, так как библиотеки сервисов насчитывают десятки тысяч единиц контента, большая часть которых не имеет прокатных удостоверений. В «Кинопоиске» заявили, что «исходя из того числа прокатных удостоверений, которое Минкультуры оформляет ежегодно, оформление разрешений на такой объем контента займет у регуляторов несколько лет».

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий «Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», онлайн-кинотеатр «Иви» и других крупных участников медиарынка, просил депутатов доработать законопроект ко второму чтению и убрать из финальной версии необходимость получать прокатные удостоверения на контент, обнародованный до вступления новых норм в силу. Депутаты Сергей Боярский и Антон Горелкин заявили о готовности к диалогу с отраслью, чтобы «выработать оптимальный баланс». Но источник РБК, знакомый с ходом обсуждений законопроекта, отмечал, что, скорее всего, необходимость получать прокатные удостоверения на весь контент стримингов сохранится.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
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